İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİN 45'İ TUTUKLANDI

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalar neticesinde, örgütsel iletişim amacıyla kullanılan hatlarla irtibat sağlayıp 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi veya terör örgütüne mensubiyet nedeniyle ülke genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında işlem tesis edilmeyen bin 963 asker şahıs şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu şüphelilerden 261'inin firari durumda olduğu, yakalanan şüphelilerden bin 45'inin tutuklandığı, 459'unun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunup faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakıldıkları öğrenildi.

40 İMAMA ŞAFAK BASKINI

FETÖ/PDY sözde söz konusu itirafçı asker şahıs şüphelilerden bir kısmının ifade ve teşhis işlemlerinde sözde yapılanmada asker şahıslardan sorumlu örgütsel tabirle sözde 'imam' olarak geçen ve haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan 40 şüpheli hakkında bu gece 01:00'dan itibaren eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

EMNİYET VE JANDARMA'DAN MÜŞTEREK OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul ve 21 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince müştereken devam edildiği öğrenildi.

SABAH