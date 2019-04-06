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  • Son Güncelleme: 06.04.2019 16:20

Son dakika: Eş Başkanı terör örgütüne yardım yataklık suçundan gözaltında

'ın ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Silopi Eş Başkanı 'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından gözaltına alındı.

HDP'li başkan gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre güvenlik güçlerince ilçe merkezi ve köylerinde terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Silopi Eş Başkanı ile birlikte Behiye Nayır ve Emine Özek 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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