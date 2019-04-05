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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 22:07

'ta geçersiz oyların sayımı tamamlandı | AK Parti'nin oyları arttı

'ta İYİ Parti'nin itirazı üzerine 4 bin 98 geçersiz oyun sayımı yapıldı, AK Parti'nin oyu 107, İYİ Parti'nin oyu ise 57 arttı. AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul: "Yapılan sayımda İYİ Parti ile aramızdaki oy farkı 60 arttı, herkes sandıktan çıkan sonuca saygı duymalı" dedi.

İP itiraz etti AK Parti'nin oyları arttı

İYİ Parti İl Başkanlığının Uşak belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın ardından 4 bin 98 geçersiz oyun sayımı tamamlandı.

Yaklaşık 8 saat süren sayımın ardından AK Parti'nin oyu 107 artarak 51 bin 41'e, İYİ Parti'nin oyu ise 57 artarak 49 bin 229'a yükseldi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, sayımın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin galibinin partisi olduğunu belirterek, "Yapılan itirazların ardından yapılan sayımda İYİ Parti ile aramızdaki oy farkı 60 arttı, herkes sandıktan çıkan sonuca saygı duymalı." dedi.

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım ise oyların tamamının yeniden sayılması gerektiğini belirterek, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını söyledi.

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