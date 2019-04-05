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Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na... İşte İstanbul'da kapanacak yollar...

Sivil havacılık tarihine geçecek dev taşınma başladı. 'Büyük Göç' olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi 4 Nisan Perşembe gününü 5 Nisan Cuma gününe bağlayan gece 03:00'te başladı. Belgesellere konu olan dev taşınmada Atatürk Havalimanı'ndan THY'ye ait malzeme ve araçları İstanbul Havalimanı'na nakleden TIR'lar, yeni havalimanına yük taşımaya devam ediyor. İşte Atatürk Havalimanı taşınırken kapanacak yollar...

05.04.2019 19:26 - Son Güncelleme: 05.04.2019 19:27
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na... İşte İstanbul'da kapanacak yollar...

İstanbul Yeşilköy'de yıllardır hizmet veren Atatürk Havalimanı, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na taşınıyor. "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi saat 03.00'da başladı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na... İşte İstanbul'da kapanacak yollar...

Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait malzeme ve araçlarla yola çıkan TIR'lar, İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na... İşte İstanbul'da kapanacak yollar...

Saat 03.00'te start alan taşınma, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak. Bu tarihi taşınma, toplam 45 saat sürecek.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na... İşte İstanbul'da kapanacak yollar...

DİKKAT! İSTANBUL'DA BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

12 SAAT (5 NİSAN 22.00'DEN 6 NİSAN 10.00'A KADAR)

Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na... İşte İstanbul'da kapanacak yollar...

14 SAAT (6 NİSAN 10.00'DAN AYNI GÜN 23.59'A KADAR)

Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar, İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametindeki yollar.

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