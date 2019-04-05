Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na... İşte İstanbul'da kapanacak yollar...
Sivil havacılık tarihine geçecek dev taşınma başladı. 'Büyük Göç' olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi 4 Nisan Perşembe gününü 5 Nisan Cuma gününe bağlayan gece 03:00'te başladı. Belgesellere konu olan dev taşınmada Atatürk Havalimanı'ndan THY'ye ait malzeme ve araçları İstanbul Havalimanı'na nakleden TIR'lar, yeni havalimanına yük taşımaya devam ediyor. İşte Atatürk Havalimanı taşınırken kapanacak yollar...
05.04.2019 19:26
- Son Güncelleme: 05.04.2019 19:27
DİKKAT! İSTANBUL'DA BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI
12 SAAT (5 NİSAN 22.00'DEN 6 NİSAN 10.00'A KADAR)
Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar.
14 SAAT (6 NİSAN 10.00'DAN AYNI GÜN 23.59'A KADAR)
Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar, İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametindeki yollar.
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