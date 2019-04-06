Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı sadece 42 ayda hizmete açılırken, dev alana taşınma da başarılı şekilde sürüyor. Küresel havacılık tarihinde benzeri görülmemiş taşınma operasyonu, bu akşam saat 23.59'da tamamlanacak. Toplam 45 saat planlanan süreçte, 707 TIR seferi ile THY yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınacak. THY, dün gece 02.00'de Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu yaptı. Bu uçuşun rotası Singapur oldu. Bugün İstanbul Havalimanı saat 10.00'da yolculara kapılarını açacak. Saat 14.00'te havalimanından ilk uçuş THY İstanbul-Ankara seferi olacak.
Tüm fazları tamamlandığında İstanbul Havalimanı, 200 bin yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak.
Taşınma süresince 3 farklı kriz merkezi oluşturuldu. Güzergahlarda da çeşitli tedbirler alındı.
RAKAMLARLA BÜYÜK GÖÇ
Ekipman sayısı: 10.459 ADET
Araç ekipman sayısı: 1.557 ADET
Görev alacak personel: 1.805 KiŞi
Ekipmanların kapladığı alan: 242 DÖNÜM
Ekipmanların toplam ağırlığı: 47.360 TON
Araçların kat edeceği yol: 400.000 KM
Tüm fazları tamamlandığında İstanbul Havalimanı, 200 bin yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak.
Taşınma süresince 3 farklı kriz merkezi oluşturuldu. Güzergahlarda da çeşitli tedbirler alındı.
RAKAMLARLA BÜYÜK GÖÇ
Ekipman sayısı: 10.459 ADET
Araç ekipman sayısı: 1.557 ADET
Görev alacak personel: 1.805 KiŞi
Ekipmanların kapladığı alan: 242 DÖNÜM
Ekipmanların toplam ağırlığı: 47.360 TON
Araçların kat edeceği yol: 400.000 KM
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