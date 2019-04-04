Beyoğlu, Maltepe, Çekmeköy, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Büyükçekmece, Eyüp, Üsküdar, Sarıyer, Şile' ve Ümraniye'de sayım tamamlandı. Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı devam ediyor. İstanbul'da bazı ilçedeki sandıklarda oyların sayımına ilişkin yapılan başvuruların ilçe seçim kurullarınca reddedilmesi üzerine, AK Parti avukatları İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Avukatlar, bu ilçelerde de sayımın yapılmasını istedi.

FATİH'DE DE SAYIM BİTTİ

Öte yandan İstanbul'da Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulu'ndan ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.

İSTANBUL'DA RESMİ SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

ÜMRANİYE'DE 13 BİN 500 GEÇERSİZ OY TESPİT EDİLDİ

Ümraniye'de oy sayımı devam ediyor. Burası en çok geçersiz oyun tespit edildiği ve en çok sandığın incelendiği ilçe. 1424 sandık inceleniyor. 13 bin 500 de geçersiz oy tespit edilmişti. Şu ana kadar 1181 sandık incelendi. Şu an oy sayımı işlemi tamamlandı.

Her bir kurulda 7 görevli var. İkisi memur, 4 parti temsilcisi, 1 ilçe kurul başkanı ve aynı zamanda gözlemciler de burada. Bu bölgeye de yetkililer dışında kimse alınmıyor.

AK PARTİ: BİNALİ YILDIRIM ÖNE GEÇMEK ÜZERE

İstanbul'da maddi hatalarla ilgili düzeltmeler ve geçersiz oyların yeniden sayılması sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. Dağ, makasın daraldığını, Binali Yıldırım'ın artıya geçmesine çok az kaldığını duyurdu.

YSK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'daki seçim sonuçları henüz netleşmedi. Kimi ilçelerde oyların tamamı çalınırken, İstanbul'un büyük çoğunluğunda geçersiz oyların tamamının sayımı sürüyor. Süreçle ilgili bilgi veren YSK Başkanı Güven,"Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım"dedi.

KAYDIRMALARDAN VE GEÇERSİZ OYLARDAN SON GELEN BİLGİLER

BAĞCILAR: Edinilen bilgiye göre; Bağcılar'da yapılan itiraz sonucu "kaydırma" olan sandıklarda düzeltmeler sonucu 1304 oy Binali Yıldırım'a yazılmıştı.

ARNAVUTKÖY: Yine aynı şekilde Arnavutköy'de Binali Yıldırım'a 1221 oy yazılırken, bu oyların 676'sının Vatan Partisi adayına, 537'sinin ise Ekrem İmamoğlu'na kaydırıldığı belirlendi.

BEYKOZ: Beykoz'da da, kaydırma yapılan ve halen devam eden geçersiz oyların sayımından 3191 oy Binali Yıldırım'ın hanesine yazıldı.

CHP PANİKLEDİ: SAYIMIN DURDURULMASININ İSTİYOR

CHP, oyların yeniden sayılması yönünde verilen karara itiraz etti. CHP İstanbul İl Hukuk Sorumlusu Avukat Doğuşcan Aydın Aygün sadece muhalefet şerhi olan geçersiz oyların sayılması gerektiğini söyleyerek, "Ancak şu an muhalefet şerhi olsun olmasın hepsi sayılıyor" dedi. Aygün İstanbul İl Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede bazı ilçelerdeki geçersiz oyların, bazı ilçelerde ise oyların tamamımın sayılmasına tedbir kararı koyulmasını istedi.

ANKARA'DA İSE 11 İLÇEDE YENİDEN SAYIM KARARI

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Yeniden sayım yapılacak ilçeler şu şekilde; Polatlı, Çubuk, Çamlıdere, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Keçiören, Çankaya, Şereflikoçhisar, Sincan ve Bala.