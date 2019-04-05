İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Mart ayındaki operasyonlarda 84 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.



SEÇİM DÖNEMİNDE BİN 531 OLAY

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ayrıca seçim dönemindeki yaşanan olaylara da değindi. Çataklı, "Seçim döneminde bin 531 olay meydana geldi. Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı." dedi.