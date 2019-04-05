Sokakların karışmasını bekleyen kaos lobisine mesaj: Bizi bölemezsiniz

31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar, hukuki zeminde ele alındı. Şaibeli sandıklar, siyasi partiler ve milletin gözü önünde yeniden sayılmaya başlandı. Demokrasi kazandı.Millet de algı operasyonları ile sokağı kışkırtan kaos lobisine pabuç bırakmadı. Nefes kesen yarışı büyük olgunlukla takibe aldı. Dünyaya mesaj yolladı: Bizi bölemezsiniz!veYahudi ve Katolikler'in temsilcisi olsa da ' Türkiye düşmanlığı' konusunda hep aynı çizgide buluştu... Gezi eylemleri, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde hep demokrasinin karşısında yer alan iki yayın organı, 31 Mart seçimlerinden sonra da devreye girdi. Dünyine skandal bir habere imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilenilenun yarışı, henüz noktalanmadı. Birçok ilçede sayımlar devam ederken, Gezi olaylarında eylemcileri kışkırtan Alman medyası yine harekete geçti. Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisi,yorumunda bulunarak tepki çekti.teröristi Michael Rubin, yine Türkiye üzerine kin kustu: 2009'da Ahmedinejad seçimi çalmaya çalışınca İranlılar sokaklara çıkarak protesto etti. İran halkı acaba Türkler'den daha mı çok demokrasiye önem veriyor.

Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri: İstanbul'daki yerel seçim sonuçları netleşmedi. Bu gece İstanbul'da kimse uyuyacak mı?... Çünkü bu tablo ilginç.Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden skandal bildiri: Yakın farkla biten sonuçlarda yeniden oy sayma işinin zorluğunu kabul ediyoruz. Bu çok az görülen ve normal olarak sadece bazı yerler için öngörülen bir oylama. Çok fazla yerde ve binlerce oyun yeniden sayılması bütün seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili soru işaretlerini ortaya çıkarır. O nedenle dikkatli adımlar atın.