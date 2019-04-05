Sokakların karışmasını bekleyen kaos lobisine mesaj: Bizi bölemezsiniz

31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar, hukuki zeminde ele alındı. Şaibeli sandıklar, siyasi partiler ve milletin gözü önünde yeniden sayılmaya başlandı. Demokrasi kazandı.
Millet de algı operasyonları ile sokağı kışkırtan kaos lobisine pabuç bırakmadı. Nefes kesen yarışı büyük olgunlukla takibe aldı. Dünyaya mesaj yolladı: Bizi bölemezsiniz!
KİRLİ ELLER İŞBAŞINDA
BILD ve Der Spiegel, Yahudi ve Katolikler'in temsilcisi olsa da 'Türkiye düşmanlığı' konusunda hep aynı çizgide buluştu... Gezi eylemleri, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde hep demokrasinin karşısında yer alan iki yayın organı, 31 Mart seçimlerinden sonra da devreye girdi. Dün Der Spiegel, yine skandal bir habere imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yarışı, henüz noktalanmadı. Birçok ilçede sayımlar devam ederken, Gezi olaylarında eylemcileri kışkırtan Alman medyası yine harekete geçti. Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisi, "Türkiye'de ayaklanma başlayabilir" yorumunda bulunarak tepki çekti.
SKANDAL AÇIKLAMALAR
Twitter teröristi Michael Rubin, yine Türkiye üzerine kin kustu: 2009'da Ahmedinejad seçimi çalmaya çalışınca İranlılar sokaklara çıkarak protesto etti. İran halkı acaba Türkler'den daha mı çok demokrasiye önem veriyor.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri: İstanbul'daki yerel seçim sonuçları netleşmedi. Bu gece İstanbul'da kimse uyuyacak mı?... Çünkü bu tablo ilginç.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden skandal bildiri: Yakın farkla biten sonuçlarda yeniden oy sayma işinin zorluğunu kabul ediyoruz. Bu çok az görülen ve normal olarak sadece bazı yerler için öngörülen bir oylama. Çok fazla yerde ve binlerce oyun yeniden sayılması bütün seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili soru işaretlerini ortaya çıkarır. O nedenle dikkatli adımlar atın.
Millet de algı operasyonları ile sokağı kışkırtan kaos lobisine pabuç bırakmadı. Nefes kesen yarışı büyük olgunlukla takibe aldı. Dünyaya mesaj yolladı: Bizi bölemezsiniz!
KİRLİ ELLER İŞBAŞINDA
BILD ve Der Spiegel, Yahudi ve Katolikler'in temsilcisi olsa da 'Türkiye düşmanlığı' konusunda hep aynı çizgide buluştu... Gezi eylemleri, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde hep demokrasinin karşısında yer alan iki yayın organı, 31 Mart seçimlerinden sonra da devreye girdi. Dün Der Spiegel, yine skandal bir habere imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yarışı, henüz noktalanmadı. Birçok ilçede sayımlar devam ederken, Gezi olaylarında eylemcileri kışkırtan Alman medyası yine harekete geçti. Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisi, "Türkiye'de ayaklanma başlayabilir" yorumunda bulunarak tepki çekti.
SKANDAL AÇIKLAMALAR
Twitter teröristi Michael Rubin, yine Türkiye üzerine kin kustu: 2009'da Ahmedinejad seçimi çalmaya çalışınca İranlılar sokaklara çıkarak protesto etti. İran halkı acaba Türkler'den daha mı çok demokrasiye önem veriyor.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri: İstanbul'daki yerel seçim sonuçları netleşmedi. Bu gece İstanbul'da kimse uyuyacak mı?... Çünkü bu tablo ilginç.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden skandal bildiri: Yakın farkla biten sonuçlarda yeniden oy sayma işinin zorluğunu kabul ediyoruz. Bu çok az görülen ve normal olarak sadece bazı yerler için öngörülen bir oylama. Çok fazla yerde ve binlerce oyun yeniden sayılması bütün seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili soru işaretlerini ortaya çıkarır. O nedenle dikkatli adımlar atın.
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