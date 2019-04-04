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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 20:00

... 'nda kararı! Geçersiz oylar yeniden sayılacak

... ile ilgili kararını verdi. Buna göre, Beyoğlu'nda oylar yeniden sayılacak.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nda Beyoğlu kararı!


Büyükşehir Belediye Seçimleri'nde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine AK Parti İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçede Başkanlığı sonuçlarına itiraz edip oyların yeniden sayılmasını talep etmişti. Taleplerle ilgili flaş kararları gelmeye devam ediyor.

Son dakika gelişmesine göre, ile ilgili kararını verdi. Buna göre, Beyoğlu'nda oylar yeniden sayılacak.

Bağcılar 1. ve 4. İlçe ile Esenler 2. Seçim Kurulu her iki ilçedeki 'indeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Öte yandan, İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından, Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile'de sayım tamamlandı.

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