

İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'nde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine AK Parti İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz edip oyların yeniden sayılmasını talep etmişti. Taleplerle ilgili flaş son dakika kararları gelmeye devam ediyor.

Son dakika gelişmesine göre, İstanbul İl Seçim Kurulu Beyoğlu ile ilgili kararını verdi. Buna göre, Beyoğlu'nda oylar yeniden sayılacak.

Bağcılar 1. ve 4. İlçe Seçim Kurulu ile Esenler 2. Seçim Kurulu her iki ilçedeki 31 Mart Yerel Seçim'indeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Öte yandan, İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından, Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile'de sayım tamamlandı.