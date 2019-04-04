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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 19:14

Son dakika... 'a askeri desteği kesti

Son dakika... , ABD'nin 'deki savaşta 'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

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