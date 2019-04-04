Son dakika gelişmesine göre, ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Son dakika... ABD Suudi Arabistan'a askeri desteği kesti
Son dakika... ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
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