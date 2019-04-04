31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oyların sayımında şaibe olduğu iddiası üzerine AK Parti İl ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İtiraz dilekçelerinde, oyların tamamının sayılması ya da geçersiz oyların yeniden gözden geçirilmesi talep edilmişti.

Bu talebe karşı Maltepe, Kartal 1. Seçim Kurulu, Çatalca ve Silivri İlçe Seçim Kurulları oyların tamamının yeniden sayılmasına karar vermişti. 19 İlçe Seçim Kurulu ise oyların tamamının ya da geçersiz oyların sayımının yapılması talebini reddetmişti. Diğer İlçe Seçim Kurulları ise geçersiz oyların sayımına ilişkin kararlar vermişti.

OYLAR YENİDEN SAYILACAK

AK Parti İlçe Teşkilatları, oyların sayımına yönelik talebi reddeden İlçe Seçim Kurulu kararlarına itiraz etti. İtiraz İstanbul İl Seçim Kurulu'na ulaştı. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu İstanbul'daki tüm ilçelerde geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına karar verdi.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı kararda, "Çoğun içinde az da vardır kuralı uyarınca geçersiz oylar yönünden özellikle 298 sayılı Kanun'un 'Sandık Sonuç Tutanağının Düzenlenmesi ve İlanı' başlıklı 105. Maddesi 2. Fıkrasında 'geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi' işlenmek zorunda olduğu hükmüne göre ve bu hususun sonuç tutanaklarında hiç yazılmadığı itirazı doğrultusunda geçersiz oyların yeniden sayılmasına…" dedi. Kararda tüm oyların sayılmasına ilişkin yapılan itiraz ise reddedildi.

Sabah