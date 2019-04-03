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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 07:38

'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

haberine göre 'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralının olduğu yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. da çok sayıda yaralı var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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