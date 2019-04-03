Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Detaylar geliyor...
Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.