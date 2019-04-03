

İstanbul'daki seçimlere şaibe karışması ve usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla panikleyen CHP, itiraz üzerine itirazda bulunuyor. Bir yandan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almadan kendisini belediye başkanı ilan ederken, diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da üstü kapalı tehditlerde bulunuyor. Fox Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul'daki seçimlerde usulsüzlüğün deşifre olmasıyla yandaşlığın da zirvesine çıktı.

BÖYLE YANDAŞLIK GÖRÜLMEDİ

CHP'li yöneticilerin panik havası Fox Haber sunucusu Fatih Portakal'ı da sardı. Haber sunucusundan çok CHP'li siyasetçi gibi davranan Portakal, Fox Haber'deki haber bültenini de CHP'yi savunmaya ve usulsüzlüklerin üstünü örtmeye ayırdı. Sandıklardaki usulsüzlükleri örtbas etmeye çalışan ve AK Parti'nin yasal hakkı olan itiraz sonucunu gayrimeşru gibi gösteren Portakal, haber aralarında yaptığı yorumlarla da pes dedirtti.

EV ARKADAŞI ÇIKTILAR

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal ile üniversite döneminde ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.