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  • 03.04.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 21:00

lerde usulsüzlüğün deşifre olmasıyla yandaşlıkta zirve yaptı

sunucusu , ’daki lerde usulsüzlüğün deşifre olmasıyla yandaşlığın da zirvesine çıktı. Sandıklardaki oy hırsızlığını örtbas etme çabasına giren Portakal, kesin sonuç açıklanmadan kendisini Başkanı ilan eden ’nu da parlatma görevini üstlendi.


'daki lere şaibe karışması ve usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla panikleyen , itiraz üzerine itirazda bulunuyor. Bir yandan mazbatasını almadan kendisini belediye başkanı ilan ederken, diğer yandan da üstü kapalı tehditlerde bulunuyor. sunucusu , İstanbul'daki seçimlerde usulsüzlüğün deşifre olmasıyla yandaşlığın da zirvesine çıktı.

BÖYLE YANDAŞLIK GÖRÜLMEDİ
CHP'li yöneticilerin panik havası Fox Haber sunucusu Fatih Portakal'ı da sardı. Haber sunucusundan çok CHP'li siyasetçi gibi davranan Portakal, Fox Haber'deki haber bültenini de CHP'yi savunmaya ve usulsüzlüklerin üstünü örtmeye ayırdı. Sandıklardaki usulsüzlükleri örtbas etmeye çalışan ve 'nin yasal hakkı olan itiraz sonucunu gayrimeşru gibi gösteren Portakal, haber aralarında yaptığı yorumlarla da pes dedirtti.

EV ARKADAŞI ÇIKTILAR
Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal ile üniversite döneminde ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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