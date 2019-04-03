Ekrem İmamoğlu'ndan korsan gösteri

Hükümeti devirmeye yönelik Gezi kalkışmasının ön sıralarda yer alan Ekrem İmamoğlu, mazbatasız gittiği Anıtkabir'de özel deftere 'başkan' sıfatıyla imza atmasının ardından İstanbul'a gelerek YSK'ya 'görevi bana verin' dedi. Seçimin İstanbul ayağına ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeyen İmamoğlu'nun bugünkü durağı ise İzmir olacak.

İmamoğlu, burada belediye başkanı seçilen Tunç Soyer'le birlikte 'Halk Buluşması' adı altında miting düzenleyecek. İstanbul'da oyları çalınan AK Parti seçmenine mesaj niteliği taşıyan organizasyon, aynı zamanda Soyer-İmamoğlu ikilisinin gövde gösterisine sahne olacak.

31 Mart akşamından buyana verdiği mesajlarla YSK'yı baskı altına almaya çalışan ve Türkiye'nin ancak belediye başkanlığı koltuğuna kendisinin oturması halinde normalleşeceğini savunan İmamoğlu, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylemiyle net bir 'gözdağı' operasyonuna imza atacak. Mazbata almak için YSK kararını beklemeye gerek dahi duymayan İmamoğlu, geçersiz oyların sayımıyla sonucun Binali Yıldırım lehine değişmesi ihtimaline karşı CHP-İP-SP-HDP tabanını sokakta buluşturmayı hedefliyor.