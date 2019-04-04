31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Bu seçimlerde yarışan partiler de toplantı yaparak, seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Bu partilerden biri de Meral Akşener'in Genel Başkanlık yaptığı İyi Parti.

İyi Parti, hiçbir il belediye başkanlığını kazanamadı. Parti, buna rağmen kendilerinin sonuçlarda baskın olduğunu ifade ediyor.

İL BELEDİYESİ KAZANAMADILAR

24 Haziran seçimlerinden önce kurulan ve ilk seçimi 24 Haziran olan İyi Parti, son iki seçimde CHP ile Millet İttifakı'nın içinde yer alarak seçimlere girdi. Parti, yerel seçimlerde hiçbir il belediye başkanlığını kazanamazken Türkiye genelinde yüzde 7,45 oy aldı.

Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim öncesi Antalya'da ortak miting düzenledi.

BASKIN ROL OYNADIKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

İyi Parti Başkanlık Divanı, geçtiğimiz gün yaptığı seçim değerlendirmesinde, CHP'ye büyükşehir kazandırmada etkin rol oynadıklarını ve baskın oldukları sonucuna vardı.

İktidar hedefiyle yola çıkan parti, seçimler sonrasında ise CHP'ye verilen katkıyı ve zafer olarak değerlendirerek başarı saydı.