İP karıştı | Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ istifa etti Seçimde başarı elde edemeyen İyi Parti karıştı. CHP ile ittifaka karşı olan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa etti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP ile birlikte büyük başarısızlığa imza atan İyi Parti karıştı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Milletvekili Özdağ, yaptığı açıklamada, İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi. İyi Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor" ifadesini kullandı. Özdağ'ın istifasının perde arkasında partinin seçimden başarısızlıkla çıkmasının etkili olduğu belirtildi. Özdağ, seçim öncesinde CHP ile yapılan ittifakı da eleştirmişti. İyi Parti, yerel seçimlerde hiçbir ilde belediye başkanlığını kazanamadı. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Ümit Özdağ'ın istifasına ilişkin, "Özdağ bu kararı, Genel Başkanımız Akşener ile geçtiğimiz ay yaptığı istişarenin ardından, TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır" açıklaması yaptı.



AYDIN YALANLADI

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. Görevimin başındayım. Kamuoyuna, İyi Parti ailesine ve aziz milletimize önemle duyurulur" ifadesini kullandı.