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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 10:14

Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika... kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi imha edildi...

Mlli 'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.

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