Gezideki provokatörler yine sahnede | Beton Ekrem için tehdit ettiler

İstanbul'da CHP'nin sandıktaki usulsüzlük skandalları gündeme bomba gibi düştü. Tam 319 bin 500 geçersiz oy olduğunun ve AK Parti'nin 17 bin 410 oyunun diğer partilere verildiği gerçeğinin belgeleriyle ortaya çıkmasının ardından AK Parti yönetimi, oyların sağlıklı bir şekilde sayımı ve akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına gerekli yasal işlemleri başlatılacağını duyurdu.
SOKAK ÇAĞRISI
Yüz binlerce oyun geçersiz olduğunu kabullenen fakat gerçeğin ortaya çıkması adına gerekli hukuki adımların atılmasından korkan İmamoğlu, partilileri "nöbet" adı altında seçim kurullarına çağırdı. İmamoğlu'nun bu provokatif çağrısıyla; şüphelerin giderilmesi adına resmi makamlarca atılacak olası bir adım halinde partilileri kışkırtıp oyların yeniden sayımını engelleme peşinde olduğu düşünülüyor.
GEZİCİLER HAREKETE GEÇTİ
Bu çağrıdan günler sonra gezideki provokatörlerin sosyal medya hesabından YSK'yı tehdit eden bir açıklama geldi. Tweette, "Mazbatayı siz mi verirsiniz, biz mi gelelim?" ifadelerine yer verildi.
KENDİNİ BAŞKAN İLAN ETTİ
Oldubittiyle kendini başkan ilan ederek olası bir yeniden sayımda farklı sonuç çıkması halinde algı yaratma ve provokasyon peşine düşen İmamoğlu, onca usulsüzlüğe ve oy hırsızlığına rağmen sosyal medya hesabına "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazdı.
SOKAK ÇAĞRISI
Yüz binlerce oyun geçersiz olduğunu kabullenen fakat gerçeğin ortaya çıkması adına gerekli hukuki adımların atılmasından korkan İmamoğlu, partilileri "nöbet" adı altında seçim kurullarına çağırdı. İmamoğlu'nun bu provokatif çağrısıyla; şüphelerin giderilmesi adına resmi makamlarca atılacak olası bir adım halinde partilileri kışkırtıp oyların yeniden sayımını engelleme peşinde olduğu düşünülüyor.
GEZİCİLER HAREKETE GEÇTİ
Bu çağrıdan günler sonra gezideki provokatörlerin sosyal medya hesabından YSK'yı tehdit eden bir açıklama geldi. Tweette, "Mazbatayı siz mi verirsiniz, biz mi gelelim?" ifadelerine yer verildi.
KENDİNİ BAŞKAN İLAN ETTİ
Oldubittiyle kendini başkan ilan ederek olası bir yeniden sayımda farklı sonuç çıkması halinde algı yaratma ve provokasyon peşine düşen İmamoğlu, onca usulsüzlüğe ve oy hırsızlığına rağmen sosyal medya hesabına "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazdı.
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