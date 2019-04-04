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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 22:57

Başkan Erdoğan 'daki le ilgili validen bilgi aldı

Valisi , le ilgili 'ın telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletip bilgi aldığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yok, çok şükür can kaybı veya yaralı bir bekamız yok, bir kaç evde hasar var" dedi.

Başkan Erdoğan Elazığ'daki depremle ilgili bilgi aldı

'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde oldu. Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken ekipleri de bölgeye hareket etti.

"BİR KAÇ HASARLI EV VAR"
Bölgeye giden Vali ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bilgi aldı. İHA muhabirine bilgi veren Vali Kaldırım, "Merkez üssü Sivrice'nin Kavaklı ve uslu köyü arası bir bölge olan deprem sonrası tüm ekiplerimiz anında harekete geçti. Yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Her ihtimale karşı bölgeye İl Afet ve Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimizi yönlendirdik. Uslu ve Doğanbağı köylerimizde hasarlı birkaç ev var. Bende önce Sivrici ilçesine oradan da Doğanbağı köyümüze geçtim. AFAD ve jandarma ekiplerimizi bölgeye intikal ettirdik" diye konuştu.

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