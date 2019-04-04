MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıseçimine yönelik itirazları değerlendirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı basın toplantısında YSK'ya çağrıda bulunarak mazbatasını bir an önce vermesini istemişti. İmamoğlu, her seçimde hata olabileceğini ancak şu andaki durumda sonucun değiştirmeyeceğini ifade ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürece katkıda bulunmaları için çağrıda bulunmuştu.

'Sürece katkıda bulunma' çağrısı yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay'dan cevap geldi.

AK PARTİ BİR KENARA ALIP BU OYLARI SAYMIYOR

Akçay, "Tartışması yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? O da 31 Mart'tan itibaren oyların sayılması, iptal edilen oyların tekrar gözden geçirilmesi, sayım tutanaklarının, birleştirme tutanaklarının tekrar incelenmesiyle ortaya çıkacak. Yani YSK veya ilçe seçim kurulları veya AK Parti bir kenara alıp da bu oyları saymıyor, CHP'liler de olacak, bütün partililer de görecek. Şimdi iptal edilmemesi gereken bir oy açık açık iptal edilmişse o görülmeyecek mi herkes görecek. O zaman onu yazacağız" dedi.

'İMAMOĞLU SAKİN SAKİN EVİNDE OTURSUN ZÜBÜK FİLMİNİ SEYRETSİN'

MHP'li Erkan Akçay, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na da "İmamoğlu sakin olsun, sabırlı olsun, bu süreçte saygılı olsun, itirazlara karşı hırçınlık göstermesin, sakin sakin evinde otursun ve televizyonun karşısında Kemal Sunal'ın Zübük filmini seyretsin, keyfine baksın, sonucu beklesin" diye çağrıda bulundu.