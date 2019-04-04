

A Haber canlı yayınında soruları cevaplayan AK Parti YSK Temcilsi Recep Özel, itiraz sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, "Fark 29 binden 19 bine düştü, İstanbul'da tüm oylar yeniden sayılırsa Binali Yıldırım öne geçer." dedi.



"YASADA İTİRAZ HAKKI VAR"

İstanbul'daki iptal oylarla ilgili konuşan Özel, "Bir yanlışlık varsa itirazımızı her seçim kullanıyoruz. Seçimi yöneten il, ilçe seçim kurullarıdır. CHP'nin, İP'in, MHP'nin de itirazları var. Hemen mazbatamı verin diyorlar, yasada itiraz hakkı var." dedi.

"BOŞ TUTANAKLARA İMZA ATILDI"

Sandıklarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili konuşan Özel, "Boş tutanaklara imzalar atıldığını biliyoruz." dedi.



OY FARKI 19 BİNE DÜŞTÜ

Oy sayımıyla ilgili de son bilgileri veren Özel, "Şu anda 19 bin oy farkı var, 29 binden düştü." dedi. Özel, İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi..