Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.04.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 13:02

Son dakika: Temsilcisi Recep Özel: Tüm İstanbul sayılsa Binali Yıldırım öne geçer

Temsilcisi Recep Özel, A canlı yayınında itiraz sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, "Fark 29 binden 19 bine düştü. Tüm İstanbul oyları yeniden sayılırsa Binali Yıldırım öne geçer." dedi.


A canlı yayınında soruları cevaplayan Temcilsi Recep Özel, itiraz sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, "Fark 29 binden 19 bine düştü, İstanbul'da tüm oylar yeniden sayılırsa Binali Yıldırım öne geçer." dedi.

"YASADA İTİRAZ HAKKI VAR"
İstanbul'daki iptal oylarla ilgili konuşan Özel, "Bir yanlışlık varsa itirazımızı her seçim kullanıyoruz. Seçimi yöneten il, ilçe seçim kurullarıdır. CHP'nin, İP'in, MHP'nin de itirazları var. Hemen mazbatamı verin diyorlar, yasada itiraz hakkı var." dedi.

"BOŞ TUTANAKLARA İMZA ATILDI"
Sandıklarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili konuşan Özel, "Boş tutanaklara imzalar atıldığını biliyoruz." dedi.

OY FARKI 19 BİNE DÜŞTÜ
Oy sayımıyla ilgili de son bilgileri veren Özel, "Şu anda 19 bin oy farkı var, 29 binden düştü." dedi. Özel, İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi..

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

baştan söyledik ankara istanbulda sandıklar yeniden ayılmalı çalınanalar ne olacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.04.2019 13:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Tüm İstanbul sayılsa Binali Yıldırım öne geçer
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri