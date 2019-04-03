Milli iradeye sandık oyunuyla gölge

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'un birçok ilçesinde oylarının seçim sandık tutanağına yazılmadığı veya eksik yazıldığı belirlendi. Bazı sandıklarda Binali Yıldırım'ın oylarının tamamı CHP-HDP- İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na kaydırılmış. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 33 sandığın seçim sayım döküm cetvelinde Binali Yıldırım'a ait olduğu tespit edilen 5 bin 213 oyun seçim sandık tutanağına işlenmediği bildirildi.

Oyların bazıları da YSK sistemine eksik yazıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı silinen oylarının hangi sandıklarda olduğunu teker teker tespit etti. AK Parti'nin oylarının silindiği sandıklarda CHP'ye fazladan yüzlerce oy yazıldığı saptandı. İşte oyların çalındığı sandıklardan örnekler:

BİNLERCE OY 'SIFIR' OLARAK GÖNDERİLDİ

176 OY - Esenler 2371 nolu seçim sandık tutanağında 176 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında '0' gözüküyor.

217 OY - Ümraniye'de 1239 No'lu sandıkta AK Parti'ye verilen 217 oy YSK'ya 1 olarak bildirilmiş. Aynı sandıkta CHP'ye 69 oy çıkarken bu sayı YSK'ya bildirilirken 217 olmuş. Yani CHP'ye fazladan 148 oy verilmiş.



154 OY - Ümraniye 2314 sayılı sandıkta AK Parti'ye verilen 154 oy YSK sistemine 0 olarak girilmiş. Aynı sandıkta CHP'ye verilen 125 oy ise 154 olarak girilmiş.



147 OY - Üsküdar 2195 No'lu sandıkta AK Parti'ye verilen 174 oy YSK'ya "0" olarak bildirilmiş. Aynı sandıkta CHP'ye verilen 108 oy YSK'ya 174 olarak gönderilmiş. Bu şekliyle CHP'ye 66 oy kazandırılmış.

187 OY - Gaziosmanpaşa 2301 numaralı seçim sandık tutanağında 189 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 2 oy yazılmış. 187 oy gasp edilmiş.

705 OY - Küçükçekmece'de 3473, 3476, 2129,1031 ve 2146 nolu sandıklarda Yıldırm için verilen toplam 705 oy gasp edilmiş.





278 OY - Beykoz 1452 ve 1393 nolu sandıklarda Yıldırım'ın 161 oyu İmamoğlu'na yazılmış. Yine Yıldırım'ın 107 oyu, oy birleştirme tutanağına hiç geçirilmemiş.

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AK PARTİ'DEN ALINIP CHP'YE YAZILMIŞ

171 OY - Kartal 1391 No'lu sandıkta AK Parti'ye verilen 173 oy YSK'ya 2 olarak bildirilmiş. CHP'ye verilen 97 oy ise YSK'ya 173 olarak bildirilmiş. AK Parti'nin 171 oyu yok edilirken CHP'ye 76 oy fazladan kazandırılmış.

180 OY - Bağcılar 3196 sayılı sandıkta AK Parti'ye verilen 180 oy YSK sistemine 0 olarak girilmiş. CHP'ye verilen 96 oy ise 180 olarak girilmiş.

'39 İLÇEDE İTİRAZ ETTİK'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "39 ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı 15.00 (dün) itibarıyla teslim ettik. Oy verilme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk. 3299 nolu sandıkta Binali Yıldırım 153 olan oyu tutanağa 127 diye işlenmiş. İlçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler, sadece sıfır olarak kayda girmişler. Bu ve buna benzer şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyorum. YSK'da sıfır olarak görülüyor" dedi. AK Parti Genel Bakan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz önceki gün 309 sandıkta 17 bin 410 oyun çalındığını söylemişti. Şenocak da "Sonucu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy durumu ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Bu arada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün akşam yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu sürecin hukuk içerisinde yürümesinden duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun. Türkiye'de son derece meşru hukuka uygun olan yasal itiraz sürecidir. İtiraz süreci hakkında da kara propagandayı yürürlüğe sokuyorlar."

Kenan Kıran/Sabah