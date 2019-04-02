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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 02:04

... , İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını iptal etti

... (), İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını iptal etti. İstanbul'da oy sayımı yeniden başlayacak.

YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını iptal etti

gelişmesine göre, , İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını iptal etti. İstanbul'da oy sayımı yeniden başlayacak.

İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı belgelendi. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve 'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. İstanbul'da; Şile, , Fatih, , Beykoz ve Çatalca gibi bazı ilçelerde ilçe Seçim Kuruluları oyların yeniden sayımına ve geçersiz oyların gözden geçrilmesine ilişkin karar vermişlerdi. Bu gelişme üzerine bazı ilçelerde sandıklar yeniden açılmış ve geçersiz oylar yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştı.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığının belgelenmesinin ardından geçersiz oyların sayılma kararı 'de telaş uyandırmıştı. Hırsızlıkları ortaya çıkan CHP, sayımı durdurmak için itirazda bulunmuştu. sayımı durdurma kararı alarak, seçimlere gölge düşürmeye çalıştı.

CHP VE İL SEÇİM KURULU'NUN OYUNU BOZULDU
Fakat, YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını iptal etti. İstanbul'da oy sayımı yeniden başlayacak.

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