Son dakika gelişmesine göre, YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını iptal etti. İstanbul'da oy sayımı yeniden başlayacak.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı belgelendi. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve Binali Yıldırım'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. İstanbul'da; Şile, Ataşehir, Fatih, Bayrampaşa, Beykoz ve Çatalca gibi bazı ilçelerde ilçe Seçim Kuruluları oyların yeniden sayımına ve geçersiz oyların gözden geçrilmesine ilişkin karar vermişlerdi. Bu gelişme üzerine bazı ilçelerde sandıklar yeniden açılmış ve geçersiz oylar yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştı.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığının belgelenmesinin ardından geçersiz oyların sayılma kararı CHP'de telaş uyandırmıştı. Hırsızlıkları ortaya çıkan CHP, sayımı durdurmak için itirazda bulunmuştu. İstanbul İl Seçim Kurulu sayımı durdurma kararı alarak, seçimlere gölge düşürmeye çalıştı.

CHP VE İL SEÇİM KURULU'NUN OYUNU BOZULDU

Fakat, YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını iptal etti. İstanbul'da oy sayımı yeniden başlayacak.