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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 10:30

'da son durum ne? İstanbul'da kim önde? YSK 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre hangi parti kazandı?

yerel seçim sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine bazı ilçelerdeki oylar yeniden sayılıyor. Peki, İstanbul'da son durum ne? 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'da kim önde? Hangi parti kazandı?

İstanbul'da kim önde?

yerel seçim sonuçları, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Türkiye, tarihteki en büyük seçim şaibesine şahit oluyor. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırm ile CHP'nin adayı arasında geçen büyük rekabetin sonucu ne olacak? Seçimde bazı usulsüzlükler yapıldıı iddiası üzerinde bazı ilçelerde oylar yeniden sayılıyor. YSK seçim sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, İstanbul'da son durum ne? Hangi parti önde, kim kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

Oy sayma işlemi devam ediyor. İstanbul'da son durumu sol tarafta yer alan tablodan takip edebilirsiniz.

İstanbul ilçeleri şu şekilde

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

2014 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2014 ı...

AK PARTİ: % 47,9

CHP: % 40,1

HDP: % 4,8

MHP: % 4

SP: % 1,4

2009 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2009 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 44,20

CHP: % 37,00

MHP: % 5,10

SP: % 4,90

DTP: % 4,60

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