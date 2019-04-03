İstanbul yerel seçim sonuçları, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Türkiye, tarihteki en büyük seçim şaibesine şahit oluyor. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırm ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen büyük rekabetin sonucu ne olacak? Seçimde bazı usulsüzlükler yapıldıı iddiası üzerinde bazı ilçelerde oylar yeniden sayılıyor. YSK seçim sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, İstanbul'da son durum ne? Hangi parti önde, kim kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

Oy sayma işlemi devam ediyor. İstanbul'da son durumu sol tarafta yer alan tablodan takip edebilirsiniz.

İstanbul ilçeleri şu şekilde

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

2014 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2014 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 47,9

CHP: % 40,1

HDP: % 4,8

MHP: % 4

SP: % 1,4

2009 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2009 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 44,20

CHP: % 37,00

MHP: % 5,10

SP: % 4,90

DTP: % 4,60