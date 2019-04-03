31 Mart İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları açıklandı mı? İstanbul Sarıyer'de, İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine sandık kurullarınca geçersiz kabul edilen oylar yeniden sayılacak. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı, Binali Yıldırım lehine olup da geçersiz sayılan 6 bin 351 oyun yeniden sayılması için İlçe seçim kurullarına itirazda bulundu. 1 ve 2. seçim kurullarındaki CHP, HDP ve SP'li üyelerin itirazı üzerine reddedilen başvuru İlçe Seçim Kurulu tarafından tüm geçersiz oyların yeniden sayılması kararı verilerek kabul edildi. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı Sarıyer 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarına AK Parti adayı Binali Yıldırım'a verilmiş toplam 6 bin 351 oyun geçerli olmasına rağmen geçersiz sayılarak kayda geçirildiği belirtilerek itiraz dilekçesi verdi.

Sarıyer'de Binali Yıldırım'ın 6 bin 351 oyu çöpe gidecekti!

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı, Binali Yıldırım lehine olup da geçersiz sayılan 6 bin 351 oyun yeniden sayılması için İlçe seçim kurullarına itirazda bulundu. 1 ve 2. seçim kurullarındaki CHP, HDP ve SP'li üyelerin itirazı üzerine reddedilen başvuru İlçe Seçim Kurulu tarafından tüm geçersiz oyların yeniden sayılması kararı verilerek kabul edildi.



AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı Sarıyer 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarına AK Parti adayı Binali Yıldırım'a verilmiş toplam 6 bin 351 oyun geçerli olmasına rağmen geçersiz sayılarak kayda geçirildiği belirtilerek itiraz dilekçesi verdi.

Geçersiz sayılan oyların yeniden sayılmasının istendiği başvuru 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulları CHP ve Saadet Partisi üyelerinin itirazına rağmen İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.

İlçe Seçim Kurulu kararında da yer verilen dilekçede "AK Partili sandık kurulu üyeleri ve müşahitler tarafından sandık başında yapılan itirazlar sandık kurullarınca dikkate alınmadı" denildi.

Ak Parti ilçe Başkanlığı tarafından verilen dilekçede oyların neden geçersiz sayıldığı şöyle aktarıldı: "Geçersiz sayılan 6351 oyun tamamı partimize ait olup; bunlardan bir kısmı oy pusulasının lekeli olması, açılırken kazaen yırtılmış olması, üç ayrı oy pusulasından bir tanesinde iki ayrı partiye tercihte bulunmuş olunması sebebiyle aynı zarfta bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy pusulasının da geçersiz sayılması, muhtarlık oy pusulasından iki tane çıkması nedeniyle tüm seçim türlerine ait oyların geçersiz sayılması gibi nedenlerle geçersiz sayılmıştır."

1. İlçe Seçim Kurulu'nda CHP, Saadet Partisi ve HDPli üyeler, 2. İlçe Seçim Kurulu'nda ise CHP ve Saadet Partisi üyeleri geçersiz oyların yeniden sayımına karşı çıktı.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulları, tüm oyların yeniden sayımını reddederken tüm geçersiz oyların yeniden sayılması talebini ise kabul etti.

İSTANBUL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Saat 14.00 itibariyle fark : 20 bin 689

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.986 %48.80

Binali Yıldırım'ın oyu : 4.150.297 %48.56

Saat 11.50 itibariyle fark 21 bin 465

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.171.120 %48.80

Binali Yıldırım'ın oyu : 4.149.655 %48.55

Saat 10.30 itibarıyla fark 21 bin 659

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.171.126 %48.80

Binali Yıldırım'ın oyu : 4.149.667 %48.55

Saat 09.46 itibarıyla sonuçlar

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.171.141 (%48.80) Binali Yıldırım'ın oyu oyu : 4.149.832 (%48.55)

Fark : 21 bin 309

İlk sonuçlara göre fark ne kadardı?

İlk seçim sonuçlarında YSK verilerine göre aradaki fark 27 bin 889'du. YSK açıklamasına göre adayların aldığı oylar şöyleydi:

-Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oy

-Binali Yıldırım 4 milyon 131 bin 761 oy

Geçersiz oy sayımı yapılan ilçeler

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor.

YSK'dan flaş talimat: Oy sayımları durdurulmasın!

Gelen son dakika bilgisine göre; Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin alınan karara itirazın sonucu beklenmeden oyların sayılabileceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'nde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine AK Parti İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz edip oyların yeniden sayılmasını talep etmişti.

Bu çerçevede Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da başvuru yapılmış, tüm oyların ya da geçersiz oyların yeniden sayılması istenmişti. Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın başvurusunu kabul ederek geçersiz oyların yeniden sayımına hükmetti. Bu karara CHP İlçe Başkanlığı itirazda bulundu. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu, YSK'ya başvurarak aldıkları karara İstanbul İl Seçim Kurulu nezdinde yapılan itirazın sonucunun beklenip beklenilmemesi noktasında görüş talep etti.

Söz konusu görüş talebine YSK tarafından Sadi Güven imzalı bir yazı ile cevap verildi. Cevapta, İl Seçim Kurulu kararının beklenilmesinin gerekmediğine işaret edildi. Yazıda, "Sayıma başladıktan sonra sayımın en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir" denildi.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

SARIYER İSMİ NEREDEN GELİYOR?

İlçenin bugün Sarıyer olan ismi sırasıyla; Simas'tan Skletrinas'a, daha sonra Mezarburnu (Mesarburnu), Altınyer, Sarıyarve son olarak da Sarıyer olmuştur. Sarıyer'in ilk ismi Simas'ın, anlamı "Kutsal Ana" olarak bilinmekte ancak bazı kaynaklarda "Kutlu/Güzel Akarsu" veya "Kutlu/Güzel Su" olarak da geçmektedir.

İlçenin ismine ilişkin başlıca iki rivayet vardır: İlk rivayet göre, ilçede yıllarca altın ve bakır madeni çıkarıldığı için bugünkü Maden Mahallesi ile Şifa Suyu arasında sarı renkte yarlar oluştu. O nedenle ilçenin ismi önce Sarıya oldu, sonra da Sarıyer'e dönüştü. Bir diğer rivayet ise Sarıyer isminin aynı semtte yatan "Sarıbaba" isimli bir şahıstan geldiğidir.

SARIYER TARİHÇESİ

Eski çağlarda boş arazi ve tepelerden ibaret olan Sarıyer, gerek Antik Çağ'da gerekse Bizans döneminde belli başlı yerleşim merkezleri arasında değildi. Bizans İmpatorluğu döneminde kıyı kesimlerinde çok az yerleşim alanı vardı. Bunlar özellikle kıyılardaki koylarda bulunan bazı ayazma, kilise, eski liman, sarnıç ve eski kaleler çevresindeki birkaç hanelik küçük kırsal yerleşmelerden oluşuyordu. Burada yaşayanlar geçimlerini genellikle balıkçılıktan sağlıyorlardı.

İstanbul'un 1453 yılında Osmanlı İmpatorluğu tarafından fethinden sonra Anadolu'dan ve Adalar'dan getirilen göçmenlerin yerleştirilmesiyle Sarıyer'de iskan başladı. Osmanlı döneminde devletin ileri gelenleri tarafından bölgeye birçok çeşme, av köşkü, konak ve sahilhane adı verilen yalı yaptırıldı

Boğaz kıyısındaki küçük köylerin gelişmeye başlaması 16. ve 17. yy'lara rastlamaktadır. Bu dönemde Sarıyer, Yeniköy ve Rumeli Hisarı gelişmiş birer köy haline geldi. 18. yy'a gelindiğinde saraya yakın bazı kişilere ait yalılar bu kıyıda belirmeye başladı. Padişah izniyle bazı gayrimüslim ailelerin bu köylere yerleşmeleri de aynı yüzyıla rastlar.

On dokuzuncu yüzyılın başlarında şayak ve fes boyama sanatını öğretmeleri için Trakya'dan bazı köylüler İstanbul'a getirildi ve Baltalimanı ile Emirgan arasına yerleştirildi. Bu köylülerin yerleştirildiği Baltalimanı ile Emirgan arasındaki alan Boyacıköy olarak adlandırıldı.