31 Mart yerel seçim sonuçları kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Vatandaşlar tüm illerle beraber en çok İstanbul seçim sonuçlarını merak ettiler. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, İstanbul adaylarını aldığı oy sayısını açıkladı. Sadi Güven Ekrem İmamoğlu'nun 4.159.650 Binali Yıldırım'ın 4.131.761 oy aldığını belirtti. Peki ilçelerde sonuçlar ne oldu? İstanbul'da hangi ilçede hangi parti kazandı? İstanbul'da el değiştiren ilçeler hangileri işte detaylar

İŞTE İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

ADALAR: CHP

İstanbul'un Adalar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Erdem Gül kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdem Gül 4 bin 306 oy aldı.

ARNAVUTKÖY: AK PARTİ

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Haşimi Baltacı kazandı. Ahmet Haşimi Baltacı 69 bin 102, İYİ Parti adayı Muharrem Yaman 22 bin 833, HDP adayı Yavuz Kahrıman 16 bin 281 oy aldı.

ATAŞEHİR: CHP

Ataşehir'de kesin olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'nin mevcut başkanı Battal İlgezdi kazandı. 128 bin 560 oy alan İlgezdi'yi 112 bin 528 oy ile AKP'li İsmail Erdem takip etti.

AVCILAR: CHP

Avcılar'da seçimi kesin olmayan sonuçlara göre 126 bin 416 oy ile CHP'li Turan Hançerli kazandı. Hançerli aldığı oy ile yüzde 52,11'lik orana ulaştı. Onu yüzde 45,47 ile AKP'nin adayı İbrahim Ulusoy takip etti.

BAĞCILAR: AK PARTİ

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Lokman Çağırıcı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Lokman Çağırıcı 189 bin 205, İYİ Parti adayı Muhammet Bayram 66 bin 971, HDP adayı Hüda Kaya 41 bin 841 oy aldı.

BAHÇELİEVLER: AK PARTİ

Bahçelievlerde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi AK Parti'li Hakan Bahadır kazandı. 168 bin 724 oy alan Bahadır'ı, 135 bin 87 oy ile CHP'li Mehmet Ali Özkan takip etti.

BAKIRKÖY: CHP

Bakırköy'de belediye başkanı değişmedi. Kesin olmayan sonuçlara göre 76 bin 978 oy alan CHP Adayı Bülent Kerimoğlu belediye başkanı seçildi. Onu 33 bin 490 oy ile AKP'li Mehmet Umur takip etti.

BAŞAKŞEHİR: AK PARTİ

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yasin Kartoğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Yasin Kartoğlu 104 bin 462, CHP adayı Abdulhadi Akmugan 65 bin 265, Saadet Partisi adayı Bekir Demirkaya 6 bin 451 oy aldı.

BAYRAMPAŞA: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayrampaşa'da seçimi 80 bin 719 oy alan AK Parti'li Atila Aydıner kazandı. Onu 72 bin 998 oy ile CHP'li Remzi Albayrak takip etti.

BEŞİKTAŞ: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre 80 bin 660 oy alan CHP'li Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı seçildi. Onu 18 bin 12 oy ile MHP'li Serkan Toper takip etti.

BEYKOZ: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 73 bin 834 oy alan AK Partili Murat Aydın Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Onu 55 bin 387 oy ile CHP'li Coşkun Tosun takip etti.

BEYLİKDÜZÜ: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre 106 bin 710 oy alan CHP'li Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Onu 79 bin 92 oy ile AKP'li Mustafa Necati Işık takip etti.

BEYOĞLU: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 65 bin 70 oy alan AKP'li Haydar Ali Yıldız Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi. Onu 57 bin 435 oy alan CHP Adayı Alper Taş takip etti.

BÜYÜKÇEKMECE: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 749 oy alan CHP'li Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Onu 68 bin 518 oy alan AKP'li Mevlüt Uysal takip etti. Uysal, Kadir Topbaş'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına getirilmişti.

ÇATALCA: AK PARTİ

İstanbul'un Çatalca ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mesut Üner kazandı. AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı. Mesut Üner, kutlamaların ardından yaptığı konuşmada kendisine oy veren herkese teşekkür etti.

ÇEKMEKÖY: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 62 bin 20 oy alan AKP'li Ahmet Poyraz Çekmeköy Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Onu 46 bin 686 oy ile CHP'li Seyfettin Yıldırım takip etti.

ESENLER: AK PARTİ

İstanbul'un Esenler ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Tevfik Göksu 131 bin 385, İYİ Parti adayı Mustafa Yılmaz 35 bin 106, HDP adayı Gülsüm Öztürk 18 bin 114 oy aldı.

ESENYURT: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre 224 bin 87 oy alan CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. Onu 199 bin 635 oy ile AKP'li Azmi Ekinci takip etti.

EYÜPSULTAN: AK PARTİ

Eyüpsultan'da, belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Deniz Köken kazandı. Deniz Köken, AKP İlçe Başkanlığı önünde partililerin kutlamasına katıldı. Oluşturulan platformda partililere seslenen Köken, "Bundan sonraki süreçte işi daha sıkı tutup, il ve ilçede daha müreffeh bir İstanbul ve Eyüpsultan inşa edeceğimizi deklare ediyorum" dedi.

FATİH: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 114 bin 13 oy alan AKP'li Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı oldu. Onu 77 bin 532 oy ile CHP'li Soner Özimer takip etti.

GAZİOSMANPAŞA: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 143 bin 279 oy alan AKP'li Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Onu 91 bin 730 oy alan CHP'li Ercan Kaya takip etti.

GÜNGÖREN: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 89 bin 329 oy alan AKP Partili Bünyamin Demir, Güngören Belediye Başkanı seçildi. CHP'li İsmet Yaşar ise 61 bin 592 oy aldı.

KADIKÖY: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre 196 bin oy alan CHP'li Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı oldu. Onu 58 bin 70 oy ile AK Partili Özgül Özkan Yavuz takip etti.

KAĞITHANE: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 135 bin 667 oy alan AK Partili Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Onu 77 bin 411 oy ile İYİ Partili Mehmet Aslan takip etti.

KARTAL: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre, 147 bin 568 oy alan CHP'li Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı seçildi. Onu 132 bin 684 oy alan AK Partili Ebubekir Taşyürek takip etti.

KÜÇÜKÇEKMECE: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre 223 bin 675 alan CHP'Li Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediye Başkanı seçildi. Onu 198 bin 652 oy alan AK Partili Temel Karadeniz takip etti.

MALTEPE: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre 152 bin 992 oy alan CHP'li Ali Kılıç Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Onu 123 bin 794 oy ile MHP'li Ahmet Baykan takip etti.

PENDİK: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 217 bin 807 oy alan AKP'li Ahmet Cin, Pendik Belediye başkanı seçildi. Onu 164 bin 197 oy alan CHP'li Mehmet Sait Usta takip etti.

SANCAKTEPE: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 114 bin 611 oy alan AK Partili Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. Onu 108 bin 31 oy alan CHP'li Özgen Nama takip etti.

SARIYER: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre 113 bin 204 oy alan CHP'li Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkanı seçildi. Onu 84 bin 619 oy alan AKP'li Salih Bayraktar takip etti.

SİLİVRİ: MHP

Kesin olmayan sonuçlara göre, 45 bin 541 oy alan MHP'li Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Başkanı seçildi. Onu 42 bin 611 oy ile CHP'li Özcan Işıklar takip etti. İlçede DSP'li Selami Değirmenci ise 6 bin 545 oy aldı.

SULTANBEYLİ: AK PARTİ

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Keskin 77 bin 648, CHP adayı Ayhan Koç 20 bin 770, HDP adayı Nihat Akdoğan 13 bin 713 oy aldı.

SULTANGAZİ: AK PARTİ

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Abdurrahman Dursun kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdurrahman Dursun 140 bin 694 oy aldı.

ŞİLE: AK PARTİ

İstanbul'un Şile ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İlhan Ocaklı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, İlhan Ocaklı 12 bin 69, İYİ Parti adayı Rahmi Çakar 7 bin 404, CHP adayı Ali Şecaattin Güney 2 bin 482 oy aldı.

ŞİŞLİ: CHP

Kesin olmayan sonuçlara göre, 74 bin 432 oy alan CHP'li Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkanı seçildi. DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül ise 44 bin 835 oy aldı. Onu 32 bin 337 oy ile AKP'li Nihal Yıldırım takip etti.

TUZLA: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre, 74 bin 37 oy alan AK Parti Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı seçildi. Onu 68 bin 15 oy alan CHP'li Salim Gürsoy izledi.

ÜMRANİYE: AK PARTİ

Ümraniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmet Yıldırım kazandı. 215 bin 386 oy alan Yıldırım'ı; 148 bin 121 oy ile CHP'li Cafer Aktürk takip etti.

ÜSKÜDAR: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 159 bin 189 oy alan AK Parti Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı seçildi. Onu 149 bin 487 oy alan CHP'Li Ahmet Kılıç takip etti.

ZEYTİNBURNU: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 75 bin 883 oy alan AK Partili Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanı seçildi. Onu 69 bin 334 oy ile CHP'li Adil Emecan takip etti.

YSK Başkanı Sadi Güven'den İstanbul seçim sonuçları açıklaması



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, İstanbul adaylarını aldığı oy sayısını açıkladı. Sadi Güven adayların oy sayısını Ekrem İmamoğlu'nun 4.159.650 Binali Yıldırım'ın 4.131.761 olarak açıladı.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.