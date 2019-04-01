Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? Sandığımdan kim çıktı? (Sandık sorgulama aracı) 31 Mart seçimleri devam ediyor. Sayımlar resmi olarak açıklanmasa da bitiyor. Vatandaşlar şimdi oy kullandığı sandıklardan çıkan oy oranlarını merak ediyor. Sandığınızdan kim çıktı, hangi parti ne kadar oy aldı? Haberimizde sandık sorgulama aracı ile sandığınızdan kime ne kadar oy çıktı öğrenebilirsiniz. İşte Türkiye geneli seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI?

Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Bunun için de seçimin ertesi günü aynı adlı araçlardan faydalanılıyor. CHP son seçimlerde "Sandığım Kim Aracı?" paylaşıyor ve T.C. kimlik numarası girilerek sandık sorgulama yapılabilir ve direkt olarak sandık sonuçları öğrenilebiliyor.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

* T.C. Kimlik Numaranız

* Adınız

* Soyadınız

* İl

* İlçe

* Muhtarlık Adı

* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. "Seçmen Bilgi Kağıdını İndir" düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı "pdf" olarak indirebilirsiniz.