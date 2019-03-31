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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 18:35

'ta okulda çıktı: na ara verildi

'ta bir okulda çıkması sonucu na ara verildi. Esenyurt'ta bulunan 'nun katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika gelişmesine göre, 'ta bir okulda çıkması sonucu na ara verildi. Esenyurt'ta bulunan 'nun katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına devam edileceği öğrenildi.

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