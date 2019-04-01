İstanbul'da oy farkı ne kadar? Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın aday olduğu İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde çok büyük çekişme yaşanıyor. İnternette vatandaşlar İstanbul seçim sonuçlarını ve aradaki oy farklarını merak ediyor. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın arasında kaç oy farkı var, İstanbul'da oy farkı ne kadar gibi sorulara yanıt aranıyor. Konu hakkında gerekli detaylar haberimizde yer alıyor. Peki İstanbul'da oy farkı ne kadar? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA OY FARKI NE KADAR?

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında gerçekleşen İstanbul Belediye Başkanlığı yarışını YSK resmi sonuçları geldiği anda paylaşacağız.

BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL'DA SEÇİMİ KAZANDIK!

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbulluları, İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. Ve inşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun.

Bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan İstanbul İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı MHP İl Başkanı'na Ülkü Ocaklarına, kadın kolları teşkilatına ve bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.

Teşekkürler İstanbul teşekkürler.

Ekrem İmamoğlu: YSK'ya göre biz kazandık

Ekrem İmamoğlu YSK verilerine göre 27 bin 417 farkla önde olduğunu söyledi. İmamoğlu, "YSK'nın sayıları şahsım adına 4 milyon 136 bin 647, rakibim adına 4 milyon 109 bin 230" dedi. Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu hem kendi sonuçlarına hem de YSK'nın aktardığı sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kazandığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Anadolu Ajansı demokrasi tarihine kötü bir iz bırakmıştır. Dünya bizi izliyor, bu süreci kötü yönetmişlerdir. Biz verilerimizi paylaştık, gerekçeleriyle sayılarıyla her şeyiyle paylaştık ama ne yazık ki İstanbul'un sokaklarına, caddelerine "Teşekkürler İstanbul" yazıları asılmıştır.

Bu manipulasyon sürecine şu anda yetkisiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmuştur. Bunu asan emekçilerin günahları yok, ama ben bu talimatı verenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Halen YSK'dan biz bilgi alıyorsak, basın kuruluşlarının alma şansı yok diye düşünmüyorum. Ben bütün basın kuruluşlarına Anadolu Ajansı'nı takip etmeyi terk etmelerini öneriyorum. İstanbul kısmını lütfen bizim rengimize dönüştürsünler. Şu anda başka bir siyasi parti kazanmış gibi bir harita var.

Genel merkezimizin sistemi üzerinden bir sandık hariç bütün aldığım oy 4169206 rakibimizin aldığı oy 4141179. Aramızdaki fark 28 bin 27'dir. Bu fark seçimi kazandığımızın verisidir.

Şu anda YSK'nın yüzde 99.18 oranında sandık girişi yapılmıştır. 253 sandık girişi devam etmektedir. Bakırköy, Esenyurt, Maltepe, Bahçelievler, Beylikdüzü gibi halen girişi devam eden oranları konusunda da üst seviyede orana sahip olduğumuzu ifade edeceğim ilçelerin sandıkları söz konusudur.

YSK'nın sayılarını veriyorum. Şahsım adına atılan oy sayısı 4 milyon 136 bin 647 rakibimize verilen oy ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Dolayısıyla oradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Dolayısıyla aslında YSK da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir.

253 sandığın da girişini bekleyeceklerini anlatan İmamoğlu, belli bir orana ulaşıldığında tekrar bilgi vereceğini belirtti.

Büyükşehir belediyesinin İstanbul'un muhtelif yerlerine astığı afişlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı ve isminin bulunduğu ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben kendilerinin yerinde olsam, böyle bir sürece, bu aşamada kendi ismimi alet etmem. Kendilerini buradan uyarıyorum, sürece müdahale etmelerini öneriyorum. Ben olsam tüm samimiyetimle tüm içtenliğimle söylüyorum ki adalet duygumla bu sürece derhal müdahale ederdim, müsaade etmezdim."

YSK BAŞKANINDAN 31 MART SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Bugün Malatya Pütürge ilçemizde meydana gelen üzücü olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe Seçim Kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Kesin seçim sonuçlarını da en kısa süre içinde açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan televizyon kanallarına ihbarda bulunulmasına kurulumuzca karar verilmiştir. Seçimde emeği seçen siyasi partilerimize, mühendislerimize, desteklerini esirgemeyen tüm kamu ve kuruluşlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.