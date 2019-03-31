Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.
Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbulluları, İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. İnşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun, bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan İstanbul İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, Cumhur İttifakının diğer kanadı MHP İl Başkanına, ülkü Ocaklarına, Kadın Kolları teşkilatına, bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul için Türkiye için hayırlı olsun. Teşekkürler İstanbul, teşekkürler...
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