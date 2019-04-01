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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 14:35

Erzincan'da kim kazandı? İşte il ve ilçe yerel sonuçları

Erzincan yerel sonuçları partilerin oy oranları haberimizde yer alacak. 31 Mart 2019 Erzincan seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Erzincan 2019 sonuçları son dakika gelişmelerini haberimizden güncel olarak takip edebilirsiniz. Peki Erzincan ve ilçelerinde ? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak.

31 Mart Erzincan yerel seçim sonuçları açıklandı

2019 Erzincan yerel sonuçları ve gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Erzincan seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Erzincan sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Erzincan yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. Erzincan Belediye Başkanı'nın kim olduğu henüz belli değil. 31 Mart 2019 seçimleri sonuçları ardından Erzincan'ın yeni belediye başkanı açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

31 MART ERZİNCAN SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

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ERZİNCAN TARİHİ

Erzincan ili Doğu Anadolu Bölgesi'nde dokuz bir ilçeden oluşan bir ildir. Bunlar Refahiye, Kemah, Kemaliye, Tercan, Çayırlı, İliç, Otlukbeli ve Üzümlü'dür. Tarihi ipek yolunun üzerinde yer alır.

Tarihçe Erzincan'ın, Otlukbeli ilçesinde 11 Ağustos 1473 tarihinde ünlü Otlukbeli Savaşı gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmed ile 100.000 Osmanlı askeri ve Uzun Hasan Sultan ile 70.000 Akkoyunlu asker Otlukbeli'de savaş meydanında savaşa karşı karşıya geldiler. Sarıkamış Savaşı'nın galibi General Nikolay Yudeniç Rus Kafkasya Ordu komutanı olarak 1915 yılının yaz aylarında Anadolu'ya taaruza geçti ve Erzincana kadar Rus ordu birlikleri ile ilerlendi.

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