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31 MART ERZİNCAN SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

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ERZİNCAN TARİHİ

Erzincan ili Doğu Anadolu Bölgesi'nde dokuz bir ilçeden oluşan bir ildir. Bunlar Refahiye, Kemah, Kemaliye, Tercan, Çayırlı, İliç, Otlukbeli ve Üzümlü'dür. Tarihi ipek yolunun üzerinde yer alır.

Tarihçe Erzincan'ın, Otlukbeli ilçesinde 11 Ağustos 1473 tarihinde ünlü Otlukbeli Savaşı gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmed ile 100.000 Osmanlı askeri ve Uzun Hasan Sultan ile 70.000 Akkoyunlu asker Otlukbeli'de savaş meydanında savaşa karşı karşıya geldiler. Sarıkamış Savaşı'nın galibi General Nikolay Yudeniç Rus Kafkasya Ordu komutanı olarak 1915 yılının yaz aylarında Anadolu'ya taaruza geçti ve Erzincana kadar Rus ordu birlikleri ile ilerlendi.