31 Mart 2019 Elazığ yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Elazığ seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Elazığ yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Elazığ yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. Elâzığ, Türkiye'nin Elâzığ ilinin merkezi olan şehir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. Elâzığ ili, M.Ö. 3000'li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin ovadaki devamıdır. Bu nedenle yıllarca Harput denmiştir.

31 MART ELAZIĞ SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayları;

Elazığ: Şahin Şerefoğulları

CHP Elazığ Belediye Başkan adayları;

Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı: Mahmut Okçuoğlu

Elazığ Ağın Belediye Başkan adayı: Samiye Genç

MHP Elazığ Belediye Başkan adayları;

Elazığ Ağın Ali Uslu

Elazığ Palu Beyhan Bayram Öztürk

Elazığ Sivrice: Turgay Gündoğan

Elazığ Keban: Ahmet Turan Özcan

Elazıp Alacakaya Şahin Yıldırım

Elazığ Arıcak Hamit Temizsoy

Elazığ Baskil Tuncer Turus

Elazığ Kovancılar Nuri Çolak

Elazığ Palu Muhammet Septioğlu

Elazığ Arıocak Ücocak Mehmet Sait Bezgin

İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayları;

Elazığ Belediye Başkan Adayı - Ali Şekerdağ

Elazığ Ağın: Yılmaz Serttaş

Elazığ Maden: Musa Orhan

Elazığ Arıca Kerimli: Mehmet Ayık

HDP Elazığ Belediye Başkan adayları;

Karakoçan: Serap Doğan Mutlu/ Mahmut ErcanSarıcan: Mihriban Tağtekin/ Bekir Polat

ELAZIĞ

Elâzığ, Türkiye'nin Elâzığ ilinin merkezi olan şehir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır.

Elâzığ ili, M.Ö. 3000'li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin ovadaki devamıdır. Bu nedenle yıllarca Harput denmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun hakimiyetinin Anadolu'ya kayması ile Harput'un Türk yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğunda şüphe yoktur. Nitekim Harput ve çevresi, Malazgirt muharebesinden sonra Türkler'in eline geçmiş olup yörede Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı olarak Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur (1085). Harput'un Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan bu yer, Türkler'le beraber büyüyen bir şehir haline gelmiştir. Çubukoğulları Beyliği'nin ömrü uzun sürmeiş ve ardından 1110 yılında Artukoğulları dönemi başladı. Bir müddet sonra Harput Artukluları diye bilinen bağımsız bir beylik kuruldu. Harput, 1230 yılında Moğollar'ın eline geçmiş, 1234 yılından itibaren de Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girdi. 1507 yılında Safevîler'in eline geçen Harput, 1516 yılında ise Çaldıran Savaşı ile Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 1834'te taşınan Elâzığ'a 1862 yılında Sultan Abdulaziz'in tahta çıkışının beşinci yılında Kütahyalı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen vâli İsmail Paşa'nın teklifi ile Mamuret-ül Aziz Vilâyeti ismi verilmiştir. Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca El'aziz olarak söylenegelmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre 1937 yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı, bolluk ve bereket anlamına gelen El'azık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elâzığ olarak kullanılır olmuştur.