Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşandı.
Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşandı. Hava yolu şirketlerinin yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı havalimanında, yolcu hareketliliği yaşanıyor.
- 31 Mart Aydın yerel seçim sonuçları açıklandı mı?
- 31 Mart yerel seçim sonuçları canlı yayın
- 31 Mart Bitlis yerel seçim sonuçları açıklandı mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.