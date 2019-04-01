31 Mart 2019 Antalya son dakika seçim sonuçları ve oy oranları. Antalya 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Antalya ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Antalya yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Antalya yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Antalya şehri ve çevresine antik çağda, "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır.

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Antalya'da sandıktan çıkan pusula görevlileri bile şaşkına çevirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, oy sayımı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Oy kullanılan sandıklardan birinden için oy pusulası görevlileri şaşkına çevirdi. Görevli bile şaşkına döndü! Sandıktan bakın ne çıktı?

Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası çıktı.

OY GEÇERSİZ SAYILDI

Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmen Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK" yazarak oy kullandı. Oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Menderes Tevfik Türel

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Akaydın

MHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Kemal Çelik

ANTALYA'NIN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehri. 2016 sonu itibarıyla İl Nüfusu: 2.328.555'tir. İlin yüzölçümü 20.177 km²'dir. İlde km²'ye 115 kişi düşmektedir. 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 910 mahalle bulunmaktadır.

Akseki

Aksu

Alanya

Demre

Döşemealtı

Elmalı

Finike

Gazipaşa

Gündoğmuş

İbradı

Kaş

Kemer

Kepez

Konyaaltı

Korkuteli

Kumluca

Manavgat

Muratpaşa

Serik

ANTALYA ADI NEREDEN GELİYOR

Antalya şehri ve çevresine antik çağda, "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. II. yüzyıl ortalarında hüküm süren Bergama Kralı II. Attalos, Side'yi kuşatmıştı. Antalya'nın yaklaşık 75 km. doğusundaki Side'yi alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya onun adı verilerek Attaleia dendi. Zaman içinde Atalia, Adalya diyenler oldu. Antalya, onun adından gelmektedir.

40 BİN YIL ÖNCE YAŞAYAN İNSANLAR

Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde, günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilmiştir. Milattan önce 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla; Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı'nın idaresine girmiştir. Daha sonra Roma Devleti, hüküm sürmüştür.

OSMANLI DÖNEMİNDE SANCAKTI

Yöre Doğu Roma ya da Türkiye'de tanınan adıyla Bizanslıların hâkimiyeti altındayken, 1207'de Selçuklular tarafından Türk topraklarına katıldı. Anadolu Beylikleri devrinde ise Teke Aşiretinin bir kolu olan Hamitoğulları'nın egemenliğine girdi. Osmanlılar zamanında ise Anadolu eyaletine bağlı Teke sancağının merkezi, şimdiki Antalya il merkeziydi ve buraya Teke sancağı denirdi. İlin şimdiki adı ise aslında antik çağdaki adının biraz değişmiş şeklidir ve Cumhuriyet döneminde verilmiştir.