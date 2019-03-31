31 Mart 2019 Adıyaman son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Adıyaman 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Adıyaman ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Adıyaman yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak.

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ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

ADIYAMAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı: Süleyman Kılınç

MHP Adıyaman Belediye Başkan adayı: Rıfat Erdem

BTP Adıyaman Belediye Başkan adayı: Mustafa Doğan

DSP Adıyaman Belediye Başkan adayı: Ergun Koç

SP Adıyaman Belediye Başkan adayı: Ahmet Faruk Ünsal

İyi Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı: Abdulkadir Kırmızı