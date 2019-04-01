31 Mart 2019 Ankara son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Ankara 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Ankara ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak.

31 MART ANKARA SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz.

Ankara'da saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. Peki Ankara'da hangi aday önde, Mehmet Özhaseki mi yoksa Mansur Yavaş mı? İşte 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve güncel seçim sonuçları bilgileri...

AK Parti

Mehmet Özhaseki - %48,74

CHP

Mansur Yavaş - %48,37

SP

Mesut Doğan - %0,75

DSP

Haydar Yılmaz - %0,19

31 MART ANKARA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Akyurt ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Altındağ ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Ayaş ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Balâ ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Beypazarı ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Çamlıdere ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Çankaya ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Çubuk ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Elmadağ ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Etimesgut ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Evren ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Gölbaşı ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Güdül ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Haymana ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Kahramankazan ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Kalecik ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Keçiören ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Kızılcahamam ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Mamak ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Nallıhan ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Polatlı ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Pursaklar ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Sincan ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Şereflikoçhisar ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Yenimahalle ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin biyografisi kişisel internet sitesinde şu şekilde yer alıyor:

1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O yıllarda ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal ve eğitim amaçlı faaliyetler yürüten birçok dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük etti, yönetiminde bulundu. Kayseri'de ilk kez hayata geçirilen yoksullar için aşevi projesinin mimarı oldu. Kış mevsiminde fakir ailelere odun ve kömür dağıtımı yapan organizasyonlar gerçekleştirdi. Hayırseverleri bir araya getirerek orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilere karşılıksız burs verdi. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini Belediye Başkanı seçildikten sonra belediye imkanları ile daha sistemli ve yaygın hale getirdi.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Belediye Başkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren "Bu şehirde ben aç kaldım, ilaçsız kaldım diyen tek insan kalmayacak, Belediye olarak iaşe ve tedavi giderlerini karşılamayı taahhüt ediyoruz." diyerek 'sosyal belediyeciliğin' temellerini attı. Yardımsever işadamlarını harekete geçirerek aşevlerinin iaşesini karşılamalarını sağladı. Semtlere sağlık ocakları kurarak ücretsiz muayene ve ilaç imkanı oluşturdu. Borca batmış, personel maaşlarını bile ödeyemez haldeki belediyeyi kısa sürede borçsuz ve iş yapabilir bir hale getirdi.

Kentsel Dönüşümle ilgili mevzuat altyapısının olmadığı zamanlarda toplu tapuları bireysel tapuya çevirerek eski evleri ıslah edip kentsel dönüşümün ilk temellerini o yıllarda atmış oldu. 'Gecekondu Önleme Bölgesi' uygulaması ile kaçak yapılaşmanın önüne geçerken Türkiye'ye model olacak kentsel dönüşüm uygulamalarını bir bir hayata geçirdi. Şehrin tarihi mahallelerindeki evlerin ıslah ve restorasyonu çalışmalarıyla birlikte kadim mahalleler yöresel mimarileri muhafaza edilerek yeniden gözde ve yaşanabilir muhitler haline getirildi. Kadim mahallelerdeki bu düzenlemeler yerli yabancı turistlerinde ziyaret ettiği, yüksek katma değer üreten mekanlar oldu. Bu çalışmaları ile göz dolduran ÖZHASEKİ, 28 Şubat dönemi yaşanan baskılar nedeniyle boşalan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına 23 Haziran 1998 tarihinde Meclis'te yapılan oylama ile seçildi.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Nursen Yavaş ile nikah masasına oturdu. 1986 yılında Beypazarı'na döndü ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 1989-1994 yılında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında seçimleri yüzde 51 oy oranı ile kazandı ve Beypazara Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yüzde 27'lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Mansur Yavaş son olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Anakara Büyükşehir Beledeyisi başkan adayı olarak gösterildi.