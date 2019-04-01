2019 Yerel Seçimleri büyük yeniliklere sahne oldu. El değiştiren birçok il olurken Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çoğu ilde kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Bunların yanı sıra rakipleriyle aradaki farkı kısa sürede açanlar da oldu. Belediye başkanı; belediyenin tüm iç yapısını yöneten ve seçim yöntemi ile belediyenin yönetimine gelen kişidir. Belediye başkanı; il, ilçe ve beldelerde bulunan ve devlet yapısına bağlı olan belediyenin en yetkili tüzel kişisidir.

2019 yerel seçimleri il il belediye başkanları tam isim listesi

Konya: Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.

Karabük: Karabük Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

Yozgat: Yozgat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Celal Köse kazandı.

Bursa: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kazandı

Isparta: Isparta Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin Adayı Şükrü Başdeğirmen'in (fotoğrafta) kazanması nedeniyle kutlama yapıldı. Kaymakkapı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve parti flamaları sallayarak, slogan attı ve araç konvoyu oluşturdu.

Mersin: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Vahap Seçer kazandı

Adana: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını CHP Adayı Zeydan Karalar kazandı.

Hatay: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin Adayı Lütfü Savaş kazandı.

Çankırı: Çankırı Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen seçildi.

Muş: Muş'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığı görevini ikinci kez AK Partili Feyat Asya kazandı.

Çanakkale: Çanakkale Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan seçildi.

Malatya: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Tokat: Tokat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.

Gaziantep: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Rize: Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı

Niğde: Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrah Özdemir 26 bin oyla kazandı.

Bilecik: Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı.

Sinop: Sinop Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

Burdur: Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı. (Ak Parti'den CHP'ye geçti.)

Bolu: Bolu'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li aday Tanju Özcan seçimi kazandı.

Sivas: Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.

Kars: Kars ili, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den HDP adayı Ayhan Bilgen'e geçti.

Artvin: Artvin'de Demirhan Elçin belediye başkanı seçildi. Artvin el değiştiren illerden biri oldu. AK Parti'den CHP'ye geçti. Artvin Belediye Başkanlığını

kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Demirhan Elçin kazandı.

Ordu: Ordu'da seçimin galibi açık ara farkla AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.

Ağrı: Ağrı'da seçimlerin galibi AK Parti adayı Savcı Sayan oldu.

Bitlis: Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

Kilis: Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

Şırnak: Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka kazandı

Ardahan: Ardahan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Tunceli: Tunceli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

Mardin: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Ahmet Türk kazandı.

Osmaniye: Osmaniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Kadir Kara kazandı.

Trabzon: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

Adıyaman: Adıyaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Süleyman Kılınç kazandı.

İzmir: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin Adayı Mustafa Tunç Soyer oldu.

Kastamonu: Kastamonu Belediye Başkanlığını kesinolmayan sonuçlara göre, MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.

Iğdır: Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

Şanlıurfa: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.

Diyarbakır: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.

Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.

Gümüşhane: Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı ve AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.

Bartın: Bartın'da Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

Sakarya: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.

Kırşehir: Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı ve CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl

Başkanlığı binası önünde partililere hitap etti.

Edirne: Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Recep Gürkan kazandı.

Tekirdağ: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Kadir Albayrak kazandı.

Aydın: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.

Hakkari: Hakkari Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Cihan Karaman kazandı.

Elazığ: Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

Antalya: Antalya'da resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı.

Batman: Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Mehmet Demir kazandı.

Çorum: Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın seçildi.

Zonguldak: Zonguldak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Selim Alan kazandı.

Bingöl: Bingöl'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Siirt: Siirt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.

Belediye başkanı kimdir?

Belediye başkanı; belediyenin tüm iç yapısını yöneten ve seçim yöntemi ile belediyenin yönetimine gelen kişidir. Belediye başkanı; il, ilçe ve beldelerde bulunan ve devlet yapısına bağlı olan belediyenin en yetkili tüzel kişisidir.

Belediye başkanı görevleri nelerdir?

Belediye başkanı görevleri, belediye başkanı seçildikten hemen sonra kişinin gerçekleştirmeye hazır olması gereken görevlerdir. Adaylığını koyacak kişinin görevinin gerekliliklerini bilmesi önemlidir.

Belediyenin çıkarlarını ön planda tutmak,

Belediyenin teşkilatlarını ve personellerini yönlendirmek,

Belediyenin idari ve mali yönetiminde belirli stratejiler oluşturmak ve bütçenin doğru yönetilmesini sağlamak,

Belediyeyi resmi bir şekilde temsil etmek ya da yerine birini vekil olarak göndermek,

Encüman ile belediye meclisine başkanlık yapmak,

Belediye meclisi tarafından alınan kararları yerine getirmek,

Belediye içinde bulunan tüm kurumların denetimini sağlamak,

Belediyenin hizmet vermekte olduğu halkın ihtiyaç ve huzuruna yönelik çalışmalar yapmak.(Asli Yaptığı Görevlerini reklam amaçlı kullanmaz )

Belediye başkanı kime bağlıdır?

Belediye başkanıdirekt olarak devlete bağlı olarak çalışmaktadır. Bu durum belediyenin özerk bir kuruluş olmasına yani kararlarını sadece yasalar ışığında vermesine yardımcı olmaktadır. Her devlet kurumunun olduğu gibi belediyeler de denetlenmelidir bu nedenle TC. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadırlar.

Belediye başkanı görev süresi ne kadardır?

Belediye başkanı seçim ile göreve getirilir. Seçimin ardından en yüksek oy oranına sahip olan bağımsız ya da siyasi aday o andan itibaren belediye başkanıdır ve 5 sene sonunda yenilenecek seçime kadar belediye başkanlığı yapmaya devam eder.

Belediye başkanı ne iş yapar?

Belediye başkanının en büyük görevi bulunduğu beldedeki sakinler için huzur ortamı yaratmak, beldenin ve halkın ihtiyaçlarına yanıt vermek, buna uygun görüşmeleri gerçekleştirmektir. Belediye başkanı beldesini daha iyi ve daha işlevsel hale getirmek için tüm gereklilikleri sağlamalıdır.

Belediye başkanı görevden nasıl alınır?

Belediye başkanları gerekli görülmesi halinde kanunlar ışığında görevden alınabilirler.

Belediye başkanı hiçbir mazeret göstermeden 20 gün görevini yerine getirmezse görevden alınır,

Meclisin feshini sağlayacak bir eylemde bulunursa görevden alınır,

Görevini kötüye kullanırsa görevden alınır,

Deneti komisyonu hakkında suç belirlerse görevden alınır,

Faaliyet raporunda yetersizlikler varsa görevden alınır,

Belediye meclisinin feshi olursa görevden alınır.

Tüm bu süreçler İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup kararlar sonucunda bazen bir gün içinde belediye başkanı görevinden alınırken bazen de bu süreç soruşturma açılarak, başkanın aktif görevden geriye çekilmesi ile de devam edebilir.