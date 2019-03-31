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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 19:55

Yusuf'un köyünde birinci oldu

'te yerel lere ilişkin 'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri dağıtırken kendisine "Andımız'ı biliyor musun?" sorusunu yöneltip, tepki gösteren Mine K. ile yaşadığı diyalogla da gündeme gelen 'un memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti birinci çıktı.

'te, Bayburtlu , çalışmaları kapsamında 'nin belediye başkan adaylarına ait broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken, Mine K. isimli kadın kendisine tepki gösterdi.

Mine K., Yusuf Özoğul'a "Andımız'ı biliyor musun, ne mezunusun?" diye sorular sorarak, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri hesabında paylaşan kadının gençle arasında yaşananlar AK Partili takipçilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da, #İyikiVarsınYusuf' hashtag'i oluşturuken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. da, hesabından, 'Sen çok yaşa Yusuf' tweet'i atarak Yusuf Özoğul'a destek verdi. 'da bir araya geldiği Yusuf'u davranışı dolayısıyla tebrik etti.

Yusuf Özoğul'un memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde seçimlerde AK Parti birinci parti çıktı. 317 seçmenin olduğu köyde AK Parti 157, 115, Saadet Partisi 35, İyi Parti'de 3 oy aldı. 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Mutlu köyü sakinlerinden Hakan Yeğen, Yusuf Özoğul'a yapılanın doğru olmadığını belirterek, "Yusuf'a yapılan yanlış, hepimize yapılmıştır. Biz de oyumuzu verdik, hayırlısı olsun" dedi.

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