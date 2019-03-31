İstanbul Pendik İlçesi'nde AK Parti için gönüllü olarak mahallede çalışma yapan Yusuf Özoğul, İyi Partili yönetici Mine Koraş tarafından aşağılandı. Ağılanmakla kalmadı bunu bir de gizlice kameraya çekti. Kendisine hakaret ve aşağılama yapılmasına rağmen duruşunu hiç bozmayan Yusuf Özoğul'un bu görüntüleri İyi Partili kadın tarafından sosyal medyada da yayınlandı.

"İYİ Kİ VARSIN YUSUF"

Milyonlarca kişi Yusuf Özoğul'un naif duruşuna karşın sosyal medyadan "İyi ki Varsın Yusuf!" diyerek destek verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde İstanbul Dolmabahçe'de Yusuf Özoğul'u kabul etti. Genç Ak Partili ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İyi ki Varsın Yusuf" diyerek AK Partili genci tebrik etti.

MAHALLEDEN SONRA SANDIK BAŞINDA GÖREVDE

Yusuf Özoğul, sadece seçim çalışmaları esnasında çalışmadı, sandık başında da görevini sürdürdü. Ak Parti Pendik Genç Ak Partili Yusuf Özoğul, oyunu Alpaslan Anadolu Lisesi'nde kullandı. Ayrıca aynı yerde sandık görevlisi olarak yerel seçimlerde görevini sürdürüyor.

Sabah