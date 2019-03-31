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  • 31.03.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 15:19

Başkan Erdoğan'dan SP lideri 'na taziye mesajı

'da oy verme işlemi sırasında 2 kişinin öldürülmesi hadisesi nedeniyle Başkan Erdoğan, Genel Başkanı 'nu arayarak taziye mesajını iletti.

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye mesajı

'nın Pötürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı. Başkan Erdoğan yaşanan olay sonrası taziye mesajlarını iletmek üzere Genel Başkanı 'nu aradı.

Ayrıca Erdoğan, Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Pütürge'deki olay bizleri üzdü. Böyle bir olay olmaması gerekirdi. Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor."

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