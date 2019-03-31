Malatya'nın Pötürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı. Başkan Erdoğan yaşanan olay sonrası taziye mesajlarını iletmek üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu aradı.

Ayrıca Erdoğan, Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin olarak şunları söyledi:



"Pütürge'deki olay bizleri üzdü. Böyle bir olay olmaması gerekirdi. Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor."