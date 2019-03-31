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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 15:03

: 'da korkutan !

haberine göre 'ın Otlukbeli ilçesinde saat 14.41 sularında 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Erzincan'da korkutan deprem!

'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.41'de merkez üssü Otlukbeli olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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