Ömer Çelik, şunları söyledi:



''Olay olduğu andan itibaren İçişleri Bakanımız yakın biçimde olayla ilgileniyor. Aynı şekilde Adalet Bakanımız. Cumhurbaşkanımız bundan büyük bir üzüntü duydu. Hepimizin için büyük üzüntü kaynağı.

Şimdi emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkarılması için bir çalışma yürütülecek. Sorumlu olan kimse mutlaka cezalandırılacaktır.

Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımız lütfen çatışma çıkaracak, kavga ve benzeri olaylara sebebiyet verecek olaylardan uzak duralım. Bugüne daha fazla acı karışsın istemiyoruz.

Eğer herhangi bir mesele varsa ilgili görevlileri çağırarak olaya müdahale etmelidirler. Üzüntümüz büyüktür.

Biz bu meselede bu polemiğe girmek istemeyiz Mekanları cennet olsun. O açıklamada da partiler arası mesele gibi duruyor. Bundan uzak durmak gerekir. Partiler arasındaki bir husumet gibi sorumsuzluktan kaçınmak gerekir. Bu polemiğe girmeyeceğiz. Saadet Partisi camiasına ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz.''

