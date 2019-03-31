Malatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesinin Bölünmez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bölünmez Mahallesi İlkokulunda oy kullanımı sırasında sandık başında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş yaşamını yitirdi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Oy kullanım alanında güvenlik güçlerinin haber vermesiyle okula gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada, tabancayı ateşleyen bir kişi gözaltına alınırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Yaşananların ardından güvenlik güçlerince okul ve mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesinin Bölünmez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bölünmez Mahallesi İlkokulunda oy kullanımı sırasında sandık başında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş yaşamını yitirdi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Oy kullanım alanında güvenlik güçlerinin haber vermesiyle okula gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada, tabancayı ateşleyen bir kişi gözaltına alınırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Yaşananların ardından güvenlik güçlerince okul ve mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.
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