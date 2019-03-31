Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.03.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 15:26

'nin en yaşlı kadını 'a dualar ederek oyunu kullandı

'nin en yaşlı seçmeni , Cumhurbaşkanı 'a dualar ederek, oyunu kullandı.

'nın Viranşehir ilçe merkeze 35 km mesafedeki Binekli Mahallesinde yaşayan 125 yaşındaki , köy muhtarı Hüseyin Çakır ve oğlu tarafından araçla evinden alınarak, Binekli İlkokulu'na götürüldü.



15 Nolu sandıkta oyunu kullanan Hodi Gürkan, oy kullanma işlemi sırasında sürekli 'a dua etti. 'nin en yaşlı seçmeni olan ve Arapça konuşan Hodi Gürkan, "Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu seçimlerde de kazasız belasız Erdoğan kazanır. İnşallah 130 yaşını görürüm ve bir kez daha Erdoğan'a oy veririm" diye konuştu.



Muhtar Hüseyin çakır ise, devletin imkanlarına kıyamadıkları için kendi aracıyla Hodi Gürkan'ı okula getirdiklerini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri