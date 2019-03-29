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  • 29.03.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 20:55

... İP'li Mine Koraş hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, broşürü dağıtan genci aşağılayan video ile gündeme gelen hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı 'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında " hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. Koraş, li genci rencide etmeye çalıştığı video ile gündeme gelmişti.

AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Koraş'ın sosyal medya hesabındaki bütün paylaşımlarının inceleme altına alındığı öğrenildi. AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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