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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 16:56

kimdir, nerelidir? ?

kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye için sandık başına gidiyor. Yerel de en kritik illerden biri olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz'in kim olduğunu merak ediyor. İşte Temel Karadeniz'in özgeçmişi...

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz kimdir?

31 Mart'ta gerçekleşecek de 'nin Belediye Başkan Adayı ilçenin mevcut belediye başkanı oldu. Peki ve nerelidir? İşte detaylar...

TEMEL KARADENİZ KİMDİR?
Temel Karadeniz 13 Temmuz 1967 yılında 'un Esenler ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sivas Gürünlü olan Temel Karadeniz, babası Mehmet ve annesi Gülbahar Karadeniz'in beş kız evladının ardından ilk erkek evlat olarak dünyaya geldi. Beş ablası ve kendisinden sonra doğan bir erkek kardeşiyle birlikte kalabalık bir ailenin mutluluğunu, bir arada yaşamanın güzelliklerini tattı, paylaşmanın erdemiyle şekillenen bir çocukluk geçirdi.

Temel Karadeniz ilköğrenimini Dr. İlhami Faydagör İlkokulu'nda, ortaokulu İbrahim Turan Ortaokulu'nda lise eğitimini ise Şehremini Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde devam etti.

Temel Karadeniz 1999 yılının sonlarına doğru Fazilet Partisi çatısının altında siyasi kariyerine ilk adımını attı.

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel sonucunda devraldığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

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