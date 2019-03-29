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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 15:05

Beylikdüzü’nde beton çıktı! İşte 'nun iddiaları ve gerçekler...

Zillet İttifakı'nın Başkan Adayı , Belediye Başkanı olduğu Beylikdüzü'nde kişi başına düşen ı artırdığını belirtti. Ancak 'nun bu iddiasının yalan olduğu ve Beylikdüzü’nde yeşil alan olarak gösterilen bölgenin beton alan olduğu ortaya çıktı!

Zillet ittifakının Başkan Adayı , katıldığı bir televizyon programında, belediye başkanı olduğu beylikdüzü'nde ları arttırdığını iddia etti.

, Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,5 metrekareden 9,5 metrekareye çıkardıklarını belirtti. Ama asıl gerçek sonradan ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 5 metrekareden de aşağıya düştüğü ortaya çıktı.

Beylikdüzü'ne göreve gelirken belediyenin 1 metrekare toprağını satmayacağını söyleyen İmamoğlu'nun, belediyeye ait yüzlerce metrekare yeşil alanı satışa çıkarttığı öğrenildi.

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