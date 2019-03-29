Zillet ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, belediye başkanı olduğu beylikdüzü'nde yeşil alanları arttırdığını iddia etti.

İmamoğlu, Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,5 metrekareden 9,5 metrekareye çıkardıklarını belirtti. Ama asıl gerçek sonradan ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 5 metrekareden de aşağıya düştüğü ortaya çıktı.

Beylikdüzü'ne göreve gelirken belediyenin 1 metrekare toprağını satmayacağını söyleyen İmamoğlu'nun, belediyeye ait yüzlerce metrekare yeşil alanı satışa çıkarttığı öğrenildi.