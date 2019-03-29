Halkların Demokratik Partisi final mitingleri olarak lanse ettiği ve partililerine "Nevruz Ruhu" ile katılım çağrısı yaptığı alana kimsenin gelmemesi üzerine iptal etti.







BEKLEDİKLERİ İLGİYİ GÖREMEDİLER

HDP seçimin son haftasında çalışmalarını yoğunluklu olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaptı. Geçen Salı günü MYK'sını da Diyarbakır'da toplayarak bütün aday ve milletvekilleriyle bölgede seçim çalışmasını yürüttü.







Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ilçe ilçe gezerek "final mitingi" olarak lanse ettikleri Diyarbakır ve Mardin mitinglerine vatandaşı davet etti. Bölgede yaptıkları mitinglerde çok küçük kalabalıklar toplandı. Eş başkanlar neredeyse boş alanlara seslendi.





"NEVRUZ RUHU" İLE KATILIM ÇAĞRISINA RAĞMEN KATILIM OLMADI

Eş Genel Başkanlar, milletvekilleri ve belediye başkan adayları yaptıkları esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde final mitinglerine "Nevruz Ruhu" ile katılım çağrısı yapan HDP'liler katılımın yoğun olmayacağını anladıklarında ise çözümü miting saati ertelemekte buldu.





Önceki yıllarda düzenledikleri mitinglerde ilan edilen saatlerden çok önce alanın dolmasına alışkın olan HDP'liler alanın boş olduğunu gösteren fotoğrafları kullanarak partinin sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde katılım çağrısı yaptı.





VE SONUÇ, KATILIM OLMAYINCA YAĞMUR BAHANESİYLE İPTAL

HDP, tüm bu çağrılara rağmen vatandaşın ilgi göstermemesi üzerine yağmuru bahane ederek final mitinglerini iptal etti.

HDP, miting yerine Diyarbakır'da araç konvoyu ile şehir turu Mardin'de ise seçim bürosunda toplantı düzenleyecekleri duyurdu.





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BOŞ MEYDANIN GÖRSELİNİ SİLDİLER

HDP Diyarbakır sosyal medya hesabından alanın boş olduğu fotoğraf ile mitingin iptal olduğu duyurusunun ardından paylaşımı kaldırarak HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin bulunduğu fotoğrafı yayınladı.





METEOROLOJİK VERİLER HDP'Yİ YALANLADI

Mitingin ilk yapılacağı ve daha sonra ertelendiği saatlerde meteorolojinin anlık raporları incelendiğinde Diyarbakır'da hafif yağış olduğu göze çarptı.







HAVA MUHALEFETİ AK PARTİ'LİLERİ ENGELLEMEMİŞTİ

HDP'nin katılım az olunca yağmur bahanesiyle iptal ettiği miting, Erdoğan'ın Erzurum'daki kötü hava koşullarına rağmen yoğun katılım gösterilen İstasyon Meydanı mitingini akıllara getirdi.



İşte Erdoğan'ın yağmura rağmen yoğun katılımla vatandaşlara seslendiği o görüntüler...

