CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini türkü barda kadeh kaldırarak kutladığının ortaya çıkması, Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu.

Gürkan'ın FETÖ'nün ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş ihanetini Gündoğdu Marşı'nı okuyup darbeci hainlere methiyeler düzerek kutlaması kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı.

CHP'den rezalete ilişkin bir açıklama gelmemesi dikkati çekti.

HAPSE GİRMEKTEN KORKTU

CHP'li Gürkan'ın, söz konusu ihanet görüntülerini ortadan kaldırmak için yerel gazeteci Şükrü Benli'ye işkence yaptırdığı da ortaya çıktı. Gürkan, 15 Temmuz gecesi sevinç çığlıkları atarken çekilen görüntülerin, Benli'nin elinde olduğunu öğrendi.

Kaydın yayınlanması halinde darbeyi övme suçundan tutuklanmaktan korktu. Görüntüleri alıp yok etmek için, Bulgaristan'a yerleşen Benli'nin üzerine mafyayı saldı.





DÖVÜP ELEKTRİK VERDİLER

Türkiye'den gelen kişilerce kaçırılan Şükrü Benli, Svilengrad Savcılığı'na verdiği ifadede gördüğü işkenceyi şöyle anlattı: Darbe gecesi çekilen görüntülerin sende olduğunu biliyoruz' dediler. Gözlerim bağlı halde 3 saat boyunca dövdüler. Filistin askısıyla asıldım, elektriğe bağlandım. Kadın giysisi giydirilerek coplandım.

KONUŞURSAN ÖLÜRSÜN

Darbe şakşakçısı Gürkan'ın tuttuğu mafya üyelerinin telefonunu gasp ederek görüntüleri aldığını belirten Benli, ardından susması için işkencenin devam ettiğini söylerek sözlerini şöyle sürdürdü: Edirne Belediye Başkanı'ndan özür dilemem, ona beni affetmesi için yalvarmam ve bir daha onunla ilgili tek bir yazı yazmamam istendi. Polise gidersem öldürüleceğimi söyleyerek beni tehdit ettiler.



GÖRÜNTÜLER İÇİN PARA İSTEDİ

Yakın arkadaş olan ikilinin arası 15 Temmuz'dan sonra bozuldu. Hakkında çok sayıda dava açılan Benli, iddiaya göre o görüntüler karşılığında para isteyince eski dostlar düşman oldu. Gürkan, görüntüleri mafya aracılığıyla aldı ancak yedeklenen kaydın ortaya çıkmasını engelleyemedi.

DARBE HABERİNİ 'İMAM' MI VERDİ?

Recep Gürkan'ın, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'la da yakın ilişki kurduğu ortaya çıktı. Darbenin şerefine kadeh kaldırırken "12 Eylül'de haberimiz yoktu, bu gece var" diyen Gürkan'ın, darbe bilgisini Karaarslan'dan aldığı iddiası gündeme geldi.





KILIÇDAROĞLU HABERDARDI

Edirne Belediyesi'nin bir önceki başkanı olan CHP'li Hamdi Sedefçi, Recep Gürkan'ın FETÖ darbesini övdüğü görüntülerden genel merkezin haberi olduğunu söyledi. Sedefçi, kendisinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bizzat haberdar etmek için çabaladığını ancak randevu alamadığını söyledi.