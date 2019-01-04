Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanca afişler hazırlattı. İmzasını da şehrin Bizans'taki adını kullanarak "Adrianoupolis" belediye başkanı diye attı. Komşu'ya mesaj yolladı.
CHP'liler bile bu işe şaştı kaldı. 2014'te kendisine oy veren Edirneliler ise 31 Mart'ta yapılacak seçimleri hatırlattı: Başkan bütün umudunu Atina'dan gelecek oylara bağlamış!
EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI
Sandık sayısı 353
Aldığı oy 34.663
Oy sayısı % 36.85
ATİNA SEÇİM SONUÇLARI
Sandık sayısı 353
Aldığı oy 34.663
Oy sayısı % 36.85
CHP'liler bile bu işe şaştı kaldı. 2014'te kendisine oy veren Edirneliler ise 31 Mart'ta yapılacak seçimleri hatırlattı: Başkan bütün umudunu Atina'dan gelecek oylara bağlamış!
EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI
Sandık sayısı 353
Aldığı oy 34.663
Oy sayısı % 36.85
ATİNA SEÇİM SONUÇLARI
Sandık sayısı 353
Aldığı oy 34.663
Oy sayısı % 36.85
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